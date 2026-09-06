Braves le remontan Phillies en la MLB: Así le fue al hondureño Mauricio Dubón

Atlanta, Estados Unidos.

Cuando todo parecía encaminado a una nueva derrota de los Atlanta Braves frente a los Philadelphia Phillies, Ronald Acuña Jr. apareció en el momento más importante para cambiar por completo el rumbo del partido. El venezolano conectó un espectacular cuadrangular de tres carreras en la octava entrada, batazo que permitió a Atlanta borrar una desventaja de 4-1 y devolverle la esperanza al equipo visitante. La remontada de los Braves se concretó en el noveno episodio. Ozzie Albies inició la entrada con un doble y posteriormente Austin Riley respondió con un triple productor que llevó al plato la carrera del empate y puso a Atlanta al frente.

De esta manera, los Braves terminaron derrotando 5-4 a los Phillies en el Citizens Bank Park y volvieron a ampliar a cinco juegos su ventaja sobre Philadelphia en la División Este de la Liga Nacional. Acuña Jr. fue la gran figura ofensiva de Atlanta al producir cuatro carreras, igualando su mejor registro de la temporada en este departamento. Además de su jonrón, también aportó con un elevado de sacrificio y llegó a 16 cuadrangulares en la campaña. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

Así le fue a Mauricio Dubón

El hondureño Mauricio Dubón tuvo una jornada destacada con el bate, aunque cometió un error defensivo que terminó teniendo consecuencias importantes durante las primeras entradas. En el primer inning, Dubón recibió un rodado en el campocorto y, en su intento por sacar al corredor que se encontraba en segunda base, realizó un mal lanzamiento. La jugada permitió que dos corredores quedaran en posición de anotar y ambos terminaron llegando al plato, produciendo dos carreras para los Phillies. Sin embargo, el sampedrano respondió ofensivamente y terminó el encuentro de 4-2. Dubón conectó un sencillo hacia el jardín central durante la quinta entrada y posteriormente volvió a responder en el séptimo episodio, cuando disparó un doble por el jardín derecho. Con su actuación de este domingo, el hondureño sumó un doble, el número 25 de la temporada, y quedó a uno de igualar su mejor marca personal. Además, llegó a 135 imparables en la campaña, cifra que lo mantiene en el cuarto lugar entre los bateadores de los Braves.

-Atlanta se queda con la serie de la temporada-