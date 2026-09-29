Brasil venció a Australia pero recibe una mala noticia en amistoso

Australia.

Brasil vivió una revancha de vértigo este martes en Brisbane, donde se impuso por 2-4 a Australia en el segundo examen de la 'Verdeamarela' frente a los 'Socceroos', en un partido de alternativas constantes que dejó también el susto de la retirada al descanso de Raphinha por molestias en el muslo. La victoria de hoy resultó mucho más convincente en ataque que el empate que dejó el amistoso entre ambas selecciones hace cuatro días en el estado de Townsville y que terminó en 1-1.

Apenas habían transcurrido tres minutos cuando Vanderson culminó una jugada rápida con un disparo desde fuera del área que adelantó a la 'Canarinha' y encendió todavía más un Estadio Suncorp abarrotado, con 52.423 espectadores. El tanto fue el inicio de un primer tramo en el que Brasil encontró espacios con mucha más facilidad que en Townsville. Raphinha, que ejerció como capitán ante la ausencia de Marquinhos, estuvo especialmente activo y a punto estuvo de ampliar la ventaja en el minuto 4, pero el guardameta australiano Patrick Beach respondió con una doble intervención ante el delantero del Barcelona. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Australia, sin embargo, no tardó en demostrar que el empate de la semana anterior no había sido casualidad. El conjunto de Tony Popovic resistió la avalancha inicial, empezó a ganar metros y encontró el empate en el minuto 28, cuando Alessandro Circati aprovechó una acción a balón parado y, tras la revisión del VAR, el tanto subió al marcador después de que un jugador brasileño desviara el balón en la jugada. La remontada australiana llegó poco después, cuando en el minuto 33, Connor Metcalfe recibió en la frontal tras una combinación con sus compañeros y soltó un disparo que se coló en la escuadra de la portería brasileña.