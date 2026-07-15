Bellingham perdió el control: así fue el manotazo a Barco tras caer ante Argentina

Estados Unidos.

La Selección Argentina logró una clasificación heroica a la final del Mundial 2026. En un partido durísimo y que se definió en los últimos minutos, la Albiceleste le dio vuelta el encuentro a Inglaterra, le ganó 2 a 1 y sacó pasaje directo para jugar el partido definitivo por el título contra España en el MetLife Stadium.

Los goles de Enzo Fernández y Lautaro Martínez desataron la locura de los hinchas. Sin embargo, en medio de las celebraciones, se vivió un momento de muchísima tensión en el campo de juego.

Cuando los futbolistas argentinos festejaban el pase a la gran final, las cámaras captaron una actitud antideportiva de Jude Bellingham. El mediocampista inglés apareció por detrás de Valentín 'Colo' Barco y, sin mediar palabra, le pegó una fuerte trompada en la nuca.