Barcelona vs Athletic de Bilbao, EN VIVO, hora y dónde ver vuelta al Camp Nou

Barcelona, España.

El FC Barcelona regresa por fin al Spotify Camp Nou, aunque aún con un aforo reducido de poco más de 45.000 espectadores, para saldar este sábado cuentas pendientes con el Athletic Club de Bilbao, la última de ellas, el fichaje frustrado de Nico Williams. Ambos clubes, que han vivido diversos desencuentros en los últimos años, se medirán en el renovado escenario azulgrana, que reemplaza al Olímpico Lluís Companys tras casi dos temporadas y media en el exilio de Montjuïc. Será, sin duda, una fiesta para el barcelonismo, y en la que el conjunto bilbaíno, con el que mantiene una enconada rivalidad, no desea ser un mero convidado de piedra. Tampoco el Barça quiere estropear tan anhelada efeméride con un tropiezo que le alejaría del liderato, que actualmente ostenta el Real Madrid con tres puntos de ventaja sobre el equipo catalán.

Hansi Flick con buenas noticias

Para intentar celebrar la vuelta a casa con una victoria, el Barcelona podrá contar eso sí, con dos futbolistas fundamentales para Hansi Flick que recientemente han abandonado la enfermería azulgrana aprovechando el parón de la competición por los compromisos de las selecciones nacionales. Boletín deportes Las noticias deportivas más importantes a nivel nacional e internacional..

Los últimos preparativos 🔊 pic.twitter.com/yOLIaeXC50 — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) November 21, 2025

Se trata del portero Joan García, totalmente recuperado de la rotura del menisco interno de la rodilla izquierda de la que fue intervenido hace ocho semanas, y del extremo Raphinha, que ha estado de baja por un período similar tras recaer de una lesión en el bíceps femoral de la pierna derecha que sufrió a finales de septiembre. Joan García entrará directamente en el once para reemplazar a Wojciech Szczesny en la portería azulgrana y Raphinha, cuya ausencia ha estado muy bien cubierta por Marcus Rashford en la banda izquierda, podría tener sus primeros minutos en la segunda mitad. Sin embargo, Flick no podrá contar con Pedri aún convaleciente de una rotura del bíceps femoral de la pierna izquierda, ni con Frenkie de Jong, que se perderá el partido por sanción tras su expulsión ante el Celta (2-4), por lo que al técnico teutón se le acumulan los problemas en el centro del campo. Con Marc Casadó ya recuperado de las molestias musculares que le hicieron ser baja de último hora ante el conjunto vigués, tendrá que reforzar la medular con Fermín López y Dani Olmo. Además, Rashford no ha podido entrenarse los dos últimos días por un proceso febril y, con Raphinha aún falto de ritmo de competición, parece que será Ferran Torres quien ocupe el extremo zurdo.

La buena noticia para Flick es que, en la otra banda, Lamine Yamal volverá a ser titular, ya que el último tratamiento contra su pubalgia parece haber funcionado a la perfección y el '10' se encuentra prácticamente al cien por cien.

Nico Williams vuelve al Camp Nou

Al regreso del Barça al Camp Nou se le suma también el del Athletic Club de Bilbao y un Nico Williams que por segundo verano consecutivo decidió quedarse en el club el que se formó y no viajar a la capital catalana en una decisión que dio lugar a muchas y diferentes reacciones. La presencia de Nico es, precisamente, una de las buenas noticias del club vasco, que no está pudiendo contar con el extremo internacional al 100 por cien de sus facultades lastrado por la pubalgia que arrastra la temporada pasada y que le impidió entrar en la última lista del seleccionador Luis de la Fuente. Aún así, el Athletic arriesgó y el pequeño de los Williams decidió con un tremendo golazo marca de la casa la visita del colista Real Oviedo en 'La Catedral' antes de tener que volver a ser sustituido pasada la hora de partido. Junto a la de Nico, la otra buena noticia en el Athletic es la vuelta de Oihan Sancet, una vez recuperado de la lesión muscular que le hizo perderse los dos últimos encuentros. Lo que habrá que ver es si Ernesto Valverde cuenta con él de titular o no. Si lo hace, probablemente el navarro sea la única novedad en el once respecto al equipo titular frente al Oviedo, en el que ocupó su puesto en la media punta el joven talento de 18 años Selton, un centrocampista creativo y atrevido que impactó en la Liga de Campeones Juvenil. Quien no estará en el once titular del Athletic en el Camp Nou es Iñaki Williams, aún no recuperado de otra lesión muscular. Aunque en su caso más severa y alargada en el tiempo que la de Sancet. Por todo ello, a la espera de la decisión con Sancet, parece claro que arrancarán el choque junto a Unai Simón Gorosabel y Yuri en los laterales, los centrales internacionales Vivián y Laporte, el doble pivote Galarreta-Jauregizar; y arriba Berenguer y Guruzeta junto a Nico y Selton o Sancet. De decidir Valverde algún cambio o empezar a dosificar al equipo ante el tremendo calendario que le espera hasta final de año, tendrían opciones a arrancar el choque el lateral Areso, el central Paredes, los centrocampista Rego o Vesga y el delantero Robert Navarro.

- Alineaciones probables: