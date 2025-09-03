Barcelona pierde a un jugador por lesión: se confirma el tiempo de recuperación

Barcelona, España.

El lateral del Barcelona Alejandro Balde sufre una "pequeña lesión" en el bíceps femoral de la pierna izquierda, según ha informado este miércoles el club azulgrana.

El zaguero, titular esta temporada en los tres primeros partidos de su equipo en LaLiga EA Sports , se ha lesionado en el entrenamiento de este miércoles, el último de la semana para los futbolistas del Barça que no han sido convocados por sus selecciones.

Según precisa la entidad en su comunicado, la evolución de la lesión marcará la disponibilidad del jugador con vistas a los próximos compromisos del equipo que dirige Hansi Flick.