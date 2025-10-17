Barcelona - Girona: horario, dónde ver en TV EN VIVO y canal del partido de LaLiga Española

Barcelona, España.

El Barcelona, con ganas de redimirse tras las dos derrotas ante el PSG (1-2) y el Sevilla (4-1), y el Girona, que quiere confirmar su recuperación, se enfrentan este sábado en el Estadio Olímpico Lluís Companys, en un duelo catalán de 'servicios mínimos' por los lesionados que arrastran ambos conjuntos.

Si bien el técnico azulgrana, Hansi Flick, vuelve a contar con Lamine Yamal y Fermín López, ambos recuperados de sus respectivas lesiones, la lista de pacientes en la enfermería azulgrana ha aumentado tras el parón por selecciones.

El mediapunta Dani Olmo y el delantero Robert Lewandowski sufrieron sendas lesiones musculares con España y Polonia, respectivamente, que se suman a la baja de Raphinha, que no se ha recuperado como se esperaba de su lesión en el bíceps femoral el bíceps femoral del muslo derecho.

Estos tres jugadores no estarán a disposición de Flick contra el Girona y, difícilmente, jugarán el Clásico contra el Real Madrid del próximo 26 de octubre, lo que obliga al técnico germano a exprimir el fondo de armario de su plantilla.

También es baja para el derbi el delantero Ferran Torres, otro que regresó antes de tiempo de la concentración con la selección española aquejado de una sobrecarga muscular y que no ha participado en el último entrenamiento con el equipo.