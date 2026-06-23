Barcelona ficha joyita que disputa el Mundial 2026

España.

El Barcelona ha comunicado al Al Ahly que ejercerá la opción de compra por Hamza Abdelkarim , con lo que el joven delantero egipcio firmará con el club catalán hasta el 30 de junio de 2029, anunció este martes la entidad azulgrana.

Actualmente Abdelkarim , de 18 años, se encuentra con la selección de su país disputando la Copa del Mundo y ha participado en los dos partidos disputados contra Bélgica y Nueva Zelanda .

La opción que ejecutará el Barça para incorporarle definitivamente está fijada, según diversos medios, en 1,5 millones de euros, y el Al Ahly se reservaría un porcentaje de una futura venta.

El punta egipcio, un '9' puro, se incorporó durante el pasado mercado de invierno al Juvenil A azulgrana, con el que ofreció un rendimiento de forma inmediata.En su debut, el 8 de marzo, marcó un gol en el campo del Huesca (2-2).