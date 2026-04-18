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Barcelona sufre revés tras quedar eliminado de la Champions League

El Barcelona enciende las alarmas con dos jugadores luego de la eliminación en la Champions ante el Atlético.

  • Actualizado: 18 de abril de 2026 a las 14:28 -
  • Agencia EFE
Barcelona sufre revés tras quedar eliminado de la Champions League

El Barcelona ha regresado a los entrenamientos tras la eliminación en la Champions League.
Barcelona, España.

El Barcelona fue eliminado el pasado martes de la Champions League a manos del Atlético de Madrid. Tras quedar fuera de la máxima competencia europea, regresó a los trabajos para su vuelta en la Liga Española.

Sin embargo, no todo ha sido buena noticia y el cuadro azulgrana enciende las alarmas. Los centrocampistas Fermín López y Marc Bernal no se ejercitaron este sábado sobre el césped de la Ciudad Deportiva Joan Gamper junto al resto de sus compañeros, y efectuaron trabajo específico en el gimnasio.

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Tras la eliminación del pasado miércoles en los cuartos de final de la Liga de Campeones frente al Atlético de Madrid, el entrenador Hansi Flick dio dos días de descanso a sus jugadores, que volvieron al trabajo para empezar a preparar el partido del próximo miércoles en el Spotify Camp Nou contra el Celta en LaLiga EA Sports (Primera División).

Fermín, que recibió puntos de sutura en el rostro tras ser objeto de una patada fortuita del portero colchonero Juan Musso, trabajó al margen para minimizar riesgos, al igual que Bernal, que aún no está plenamente recuperado del esguince en el tobillo izquierdo que sufrió el 4 de abril.

Asimismo, Flick, que aún no cuenta con los lesionados Raphael Dias 'Raphinha' y Andreas Christensen, dirigirá una nueva sesión de entrenamiento este domingo en la Ciudad Deportiva Joan Gamper.

El Barcelona vuelve a la actividad en la Liga Española el próximo miércoles 24 de abril ante el Celta de Vigo por la jornada 32.

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