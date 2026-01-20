Convocados del Barcelona para la Champions League: bajas sensibles y regresa Raphinha

El Barcelona viaja este martes a Praga, donde mañana se medirá al Slavia en la Champions League, con las bajas del delantero Ferran Torres, lesionado, el portero Marc-André ter Stegen, que ultima su cesión al Girona, el extremo del extremo Lamine Yamal, sancionado, y el lateral Joao Cancelo, que no está inscrito en la fase liga de la competición europea.
El club ha informado que el jugador valenciano estará diez días de baja por una lesión en el músculo semimembranoso de la pierna derecha.
En el caso de Marc-André ter Stegen, tiene permiso de la entidad para quedarse en Barcelona. Según informaron el lunes a EFE fuentes conocedoras de la operación, la cesión del meta alemán al club gerundense está avanzada y se podría cerrar en los próximos días.
𝗖𝗼𝗺𝘂𝗻𝗶𝗰𝗮𝗱𝗼 𝗺𝗲́𝗱𝗶𝗰𝗼 ‼️— FC Barcelona (@FCBarcelona_es) January 20, 2026
Raphinha ha recibido el alta médica, mientras que Ferran Torres tiene una lesión en el músculo semimembranoso de la pierna derecha y es baja, con un tiempo aproximado de recuperación de unos diez días pic.twitter.com/6rn6t6PkHF
Tampoco se han sumado a la expedición Lamine Yamal, que cumple sanción después de que en el último partido continental ante el Eintracht Fráncfort le mostraran la tercera cartulina amarilla, y el luso Joao Cancelo, que no está inscrito en esta fase de la Champions.
El técnico del Barcelona, Hansi Flick, recupera, en cambio, al delantero Raphael Dias 'Raphinha', que se perdió el último partido liguero frente a la Real Sociedad (2-1) por un golpe en el muslo derecho.
Ante estas bajas, el técnico alemán Hansi Flick ha convocado a los futbolistas del filial Diego Kochen, Jofre Torrents, Tommy Marqués, Dani Rodríguez y Juan Hernández.
¡Los convocados para viajar a Praga! ✈️ pic.twitter.com/aEjbzpQVUn— FC Barcelona (@FCBarcelona_es) January 20, 2026
Esta es la lista de convocados del Barcelona para medirse al Slavia de Praga:
Porteros: Joan Garcia, Szczesny y Kochen.
Defensas: Balde, Araujo, Cubarsí, Gerard Martín, Eric, Jofre y Koundé.
Centrocampistas: Pedri, Fermín, Casadó, Olmo, Frenkie de Jong, Bernal y Tommy.
Delanteros: Robert Lewandowski, Raphinha, Rashford, Roony, Juan Hernández y Dani Rodríguez.