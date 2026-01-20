Convocados del Barcelona para la Champions League: bajas sensibles y regresa Raphinha

Barcelona, España.

El Barcelona viaja este martes a Praga, donde mañana se medirá al Slavia en la Champions League, con las bajas del delantero Ferran Torres, lesionado, el portero Marc-André ter Stegen, que ultima su cesión al Girona, el extremo del extremo Lamine Yamal, sancionado, y el lateral Joao Cancelo, que no está inscrito en la fase liga de la competición europea.

El club ha informado que el jugador valenciano estará diez días de baja por una lesión en el músculo semimembranoso de la pierna derecha.

En el caso de Marc-André ter Stegen, tiene permiso de la entidad para quedarse en Barcelona. Según informaron el lunes a EFE fuentes conocedoras de la operación, la cesión del meta alemán al club gerundense está avanzada y se podría cerrar en los próximos días.