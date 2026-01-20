Ranking FIFA: Concacaf baja, México humillado, sorpresa en el top ¿y Honduras?

Así está el primer ranking FIFA del año con varias sorpresas tras la Copa de África. México fue bajado por el campeón y otras selecciones de la Concacaf también bajan puestos.
España - El Ranking FIFA, el primer del año, sigue siendo comandado por la selección española, campeones de la Eurocopa 2024, son los líderes a nivel masculino con 1877.18 unidades.
2. Argentina - Los campeones del Mundo a nivel de fútbol masculino ocupan la segunda posición en el ranking Mundial de la FIFA y se mantienen con 1873.33 puntos.
3. Francia - Los actuales subcampeones del Mundo en Qatar 2022 se mantienen en la tercera posición del ranking con 1870 puntos.
4. Inglaterra - 'The Three Lions' sigue en la cuarta posición del ranking FIFA con un puntuaje de 1834.12.
5. Brasil - 'La Canarinha' tampoco sufre cambios con su posición ni con su puntuaje en el Ranking FIFA y se mantiene con 1760.46.
6. Portugal - Los campeones de la UEFA Nations League siguen en la sexta plaza con 1760.38 unidades.
7. Países Bajos - 'La Naranja Mecánica' no se mueve de la séptima posición y se queda con 1756.27 puntos.
8. Marruecos - A pesar de haber perdido la Copa África, 'Los leones de Atlas' escalaron tres posiciones en el ranking FIFA al sumar 20.23 puntos y quedándose con un total de 1736.57.
9. Bélgica - Los 'Diablos Rojos' se ubican en la novena posición del ranking FIFA con 1730.71 unidades.
10. Alemania - Los teutones sorprenden al bajar una posición y ubicarse en la décima plaza con 1724.15 puntos.
11. Croacia - Los comandados por Luka Modric salieron del top 10 al bajar una posición y se quedan con 1716.88 unidades en el ranking.
12. Senegal - Los recientes campeones de la Copa de África son la sorpresa en el ranking FIFA. 'Los Leones de la Teranga' escalaron 7 posiciones al sumar 58.76 puntos y quedaron con 1706.83 unidades en el puesto 12.
13. Italia - La Azzurra bajó un lugar en el ranking general de la FIFA y ahora se ubica en el puesto 13.
14. Colombia - Los 'cafeteros' bajaron una posición y se mantienen con 1,701.3 puntos en el ranking.
¡CONCACAF! 15. Estados Unidos - Otra de las selecciones anfitrionas del Mundial 2026, bajó una posición, ahora está en el 15 con 1681.88 puntos. Quedó como la mejor selección del área.
16. México - La selección mexicana, anfitriona del Mundial 2026, bajó un puesto, ahora está en el 16 con 1675.75 puntos en el ranking de la FIFA y fue superada por Senegal, reciente campeón de la Copa de África. El Tri es humillado y quedó como segundo en el área de Concacaf.
29. Canadá - La selección canadiense, la tercera mejor ubicada de la Concacaf, bajó dos lugares en el ranking FIFA en esta nueva publicación, ahora es el 29.
51. Costa Rica - La selección tica bajó dos puestos en el nuevo ranking FIFA, ahora se ubica en el lugar 51 de la general, siendo la quinta mejor ubicada de la Concacaf.
65. Honduras - La Bicolor catracha se mantiene como la sexta mejor selección de la Concacaf y tampoco sufrió cambios en la primera clasificación del ranking de la FIFA del año pese a quedar eliminada del Mundial 2026.
70. Jamaica - Los Reggae Boyz que jugarán el repechaje intercontinental en busca de un boleto al Mundial 2026, se mantienen en el mismo lugar de la general. Los jamaicanos son la séptima mejor selección de la Concacaf.
83. Haití - La selección haitiana, que dio la sorpresa en el grupo de Honduras y clasificó al Mundial después de 52 largos años, subió un puesto en el primer ranking FIFA del año y ahora se ubica en el 83. Es la novena mejor selección de Concacaf. Un gran avance para un país tan golpeado.