Anuel AA preocupa a sus seguidores por su apariencia física

Los comentarios comenzaron a intensificarse luego de que circulara una fotografía compartida por una admiradora, en la que Emmanuel Gazmey Santiago aparece con el rostro más delgado, ojeras marcadas y pómulos pronunciados, una apariencia que muchos consideran muy distinta a la de años anteriores. Vale destacar que usuarios aseguran que se trata de inteligencia artificial, ya que el artista no tiene sus tatuajes en la mano.