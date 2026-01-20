Brooklyn Beckham: "Nunca me había sentido tan humillado en mi vida"

Brooklyn Beckham no se guardó nada. El hijo mayor de David y Victoria Beckham rompió el silencio sobre la larga disputa familiar con una impactante declaración compartida el lunes a través de sus Instagram Stories.
Entre las sorprendentes acusaciones se encontraba la afirmación de Brooklyn de que su madre "bailó de forma muy inapropiada" sobre él durante su boda con Nicola Peltz en abril de 2022.
"Mi madre se aprovechó de mi primer baile con mi esposa, que había sido planeado con semanas de antelación con una romántica canción de amor", escribió Brooklyn, de 26 años.
"Frente a los 500 invitados a nuestra boda, Marc Anthony me llamó al escenario, donde según el programa estaba previsto mi baile romántico con mi esposa, pero en lugar de eso mi madre me esperaba para bailar conmigo", contó Brooklyn Beckham.
Añadió: "Bailó sobre mí de forma muy inapropiada delante de todos. Nunca me he sentido más incómodo ni humillado en mi vida".
Brooklyn Beckham continuó escribiendo que él y Nicola Peltz, de 31 años, "querían renovar nuestros votos para crear nuevos recuerdos del día de nuestra boda que nos trajeran alegría y felicidad" en lugar de "ansiedad y vergüenza".
La pareja renovó sus votos en una ceremonia íntima en la finca de la familia Peltz en Palm Beach, Florida, el 2 de agosto de 2025. Si bien la ceremonia fue oficiada por el padre de Nicola, ni los padres de Brooklyn ni ninguno de sus hermanos estuvieron presentes.
Pero la afirmación de Brooklyn de que su madre "bailó sobre él de forma muy inapropiada" durante su boda con Nicola no fue la única afirmación impactante que hizo en su extensa declaración del lunes.
Tras argumentar que los Beckham le han faltado al respeto constantemente a Nicola, "sin importar cuánto nos hayamos esforzado por unirnos", Brooklyn alegó que su madre solía invitar a sus exnovias para incomodarlos a él y a Nicola.
"Mi madre ha invitado repetidamente a mujeres de mi pasado a nuestras vidas con la clara intención de incomodarnos a ambos", alegó.
En otra parte de su publicación, Brooklyn afirmó que Victoria, de 51 años, "canceló la confección del vestido de novia de Nicola en el último momento" y que tanto Victoria como David lo presionaron e intentaron sobornarlo repetidamente para que "cediera los derechos" de su nombre antes de su boda con Nicola. "Mi negativa a pagar afectó todo, y desde entonces nunca me han tratado igual", escribió Brooklyn.
“Durante la planificación de la boda, mi madre llegó al extremo de llamarme 'malvado' porque Nicola y yo decidimos incluir a mi niñera Sandra y a la nanni de Nicola en nuestra mesa porque ninguna de las dos tenía marido”, añadió. “Nuestros padres tenían sus propias mesas, igualmente adyacentes a la nuestra”.
En cuanto a la fiesta del 50.º cumpleaños de David, repleta de estrellas, en mayo, Brooklyn afirmó que él y Nicola no se la saltaron a propósito. En cambio, supuestamente “viajaron a Londres” para la fiesta, pero los rechazaron durante una semana mientras esperábamos en la habitación del hotel intentando planear tiempo de calidad con él”.
Brooklyn alegó que la leyenda del fútbol “rechazó todos nuestros intentos” de vernos y que “cuando finalmente aceptó verme” fue “con la condición de que Nicola no estuviera invitada”. “Fue una bofetada”, recordó Brooklyn. “Más tarde, cuando mi familia viajó a Los Ángeles, se negaron a verme”, agregó el joven, quien concluyó en que ya no está interesado en reconciliarse con sus padres.