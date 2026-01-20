Brooklyn Beckham: "Nunca me había sentido tan humillado en mi vida"

En otra parte de su publicación, Brooklyn afirmó que Victoria, de 51 años, "canceló la confección del vestido de novia de Nicola en el último momento" y que tanto Victoria como David lo presionaron e intentaron sobornarlo repetidamente para que "cediera los derechos" de su nombre antes de su boda con Nicola. "Mi negativa a pagar afectó todo, y desde entonces nunca me han tratado igual", escribió Brooklyn.