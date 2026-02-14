Comunicado del Barcelona contra el arbitraje en Copa del Rey y hace denuncia

Barcelona, España.

El FC Barcelona ha hecho llegar este sábado una carta formal a la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), dirigida a su presidente, al presidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA), al responsable del VAR y al director de la Asesoría Jurídica, en la que el club expresa su "profunda preocupación" por la falta de "criterio homogéneo" arbitral. En el documento, el Barça expone "la falta de coherencia en el criterio disciplinario" que, a su entender, genera "una disparidad y una sensación de doble vara de medir incompatible con los principios de equidad, igualdad y seguridad jurídica que deben regir la competición". También "criterios contradictorios en acciones de mano en el área" y que refuerzan "la sensación arbitrariedad y la falta de previsibilidad en la aplicación del reglamento".

Por otra parte, también denuncia la "acumulación de errores relevantes", que la entidad azulgrana considera una "reiteración de errores arbitrales flagrantes" a lo largo de la temporada, "muchos de ellos determinantes y en perjuicio del club". Igualmente, expresa "dudas razonables" sobre el uso y la correcta aplicación de la tecnología del VAR, "especialmente en decisiones milimétricas que no han estado acompañadas de explicaciones técnicas concluyentes" y la "falta de transparencia" en la gestión y publicación de los audios del VAR.

🚨 ÚLTIMA HORA | El FC Barcelona envía una carta de queja formal a la RFEF.



👉 En ella denuncia la carencia de unificación de criterios arbitrales y expresa su profunda preocupación por la reiteración homogénea. pic.twitter.com/01GhqbbUUQ — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) February 14, 2026