Barcelona recibe buenas noticias antes de su debut en la Liga Española contra Mallorca

El delantero Marcus Rashford y el portero Joan García han sido inscritos este sábado en LaLiga Española y han entrado en la lista de convocados del FC Barcelona para enfrentarse en Son Moix al Mallorca en la primera jornada del campeonato, mientras que el delantero Robert Lewandowski será baja por lesión.
El caso del guardameta catalán se desatascó el pasado miércoles, después de que la Comisión Médica de LaLiga confirmase que la baja del portero alemán Marc-André Ter Stegen era superior a cuatro meses. De esta manera, el club azulgrana pudo dar de baja al germano e inscribir a García.
Ahora, en la web de LaLiga, Joan García aparece con el dorsal '13', mientras que Iñaki Peña porta el '1', que hasta ahora estaba en manos de Ter Stegen. Horas después, LaLiga confirmaba también la inscripción del delantero británico Marcus Rashford.
El atacante polaco arrastra unas molestias en el bíceps femoral de la pierna izquierda y se unirá a las ausencias ya conocidas del portero Marc-André ter Stegen y del centrocampista Marc Bernal, ambos lesionados.
Por otra parte, el entrenador Hansi Flick no se llevará al portero Wojciech Szczesny, al defensa Gerard Martín y al atacante Roony Bardghji, puesto que todavía no han sido dados de alta, ni al lateral Héctor Fort, cuya continuidad en el club es incierta.
El técnico alemán ha completado la lista para el partido de este sábado con los canteranos Guillermo y Toni Fernández, Jofre Torrents y Pedro 'Dro' Fernández, que han disputado la pretemporada con el primer equipo.
La convocatoria está integrada por los porteros Iñaki Peña, Joan García y Kochen; los defensas Balde, Araujo, Cubarsí, Christensen, Kounde, Eric y Jofre Torrents; los centrocampistas Gavi, Pedri, Fermín, Casadó, Dani Olmo, De Jong, Pedro 'Dro' Fernández, Guillermo y Toni Fernández; y los delanteros Ferran, Lamine Yamal, Raphinha y Rashford.