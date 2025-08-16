Barcelona recibe buenas noticias antes de su debut en la Liga Española contra Mallorca

Barcelona, España.

El delantero Marcus Rashford y el portero Joan García han sido inscritos este sábado en LaLiga Española y han entrado en la lista de convocados del FC Barcelona para enfrentarse en Son Moix al Mallorca en la primera jornada del campeonato, mientras que el delantero Robert Lewandowski será baja por lesión.

El caso del guardameta catalán se desatascó el pasado miércoles, después de que la Comisión Médica de LaLiga confirmase que la baja del portero alemán Marc-André Ter Stegen era superior a cuatro meses. De esta manera, el club azulgrana pudo dar de baja al germano e inscribir a García.

Ahora, en la web de LaLiga, Joan García aparece con el dorsal '13', mientras que Iñaki Peña porta el '1', que hasta ahora estaba en manos de Ter Stegen. Horas después, LaLiga confirmaba también la inscripción del delantero británico Marcus Rashford.

El atacante polaco arrastra unas molestias en el bíceps femoral de la pierna izquierda y se unirá a las ausencias ya conocidas del portero Marc-André ter Stegen y del centrocampista Marc Bernal, ambos lesionados.