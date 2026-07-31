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Nueva baja: Barcelona pierde jugador en plena pretemporada y abandona la gira

El portero alemán se marcha de la concentración blaugrana en St. George's Park para viajar a Ámsterdam y materializar su llegada a su nuevo equipo.

Nueva baja: Barcelona pierde jugador en plena pretemporada y abandona la gira

Será la segunda cesión consecutiva para Ter Stegen, quien no entra en los planes del técnico Hansi Flick. FOTO redes del Barcelona.
Barcelona.

Ter Stegen está a un paso de convertirse en nuevo jugador del Ajax. El portero alemán jugará cedido en el conjunto neerlandés hasta el 30 de junio de 2027, después de que el FC Barcelona y el club de Ámsterdam alcanzaran un acuerdo tras varias semanas de negociaciones.

Como parte del acuerdo, el Barcelona asumirá cerca del 90 % del salario del arquero y también cubrirá los impuestos derivados de la operación en Países Bajos para facilitar su salida. El objetivo de la directiva azulgrana es que el alemán tenga continuidad y recupere protagonismo tras sus problemas físicos.

Ter Stegen, de 34 años, mantiene contrato con el Barcelona hasta 2028. Una vez finalice su préstamo, aún le restará una temporada de vínculo con el club, aunque su futuro dependerá del rendimiento que muestre en el Ajax.

Las negociaciones se prolongaron más de lo previsto debido a varios detalles pendientes, pero finalmente todas las partes lograron llegar a un acuerdo.

Aunque el ahorro económico para el Barcelona será limitado, el club considera prioritario que el guardameta vuelva a competir con regularidad y recupere su mejor nivel.

El Barcelona afrontará esta nueva temporada con la ilusión de ser tricampeón liguero, pero con el gran desafío de salir campeón de la Champions League.

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Redacción La Prensa
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