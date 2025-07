Jugador del Barcelona deja claro mensaje: "No sé si será mi último año con el club"

Japón.

Lewandowski , en su cuarta temporada como azulgrana, no quiso marcarse objetivos individuales en cuanto a goles después de la gran campaña que escribió el curso pasado, cuando logró 42 tantos.

"Lo más importante son los títulos que queremos ganar, yo puedo ayudar con mis actuaciones, pero lo importante es el objetivo del equipo", dijo el '9' polaco, quien aseguró que este año "va a ser más difícil" porque todos los equipos tendrán en su punto de mira ganar al Barça.

"Estamos aquí para preparar bien la temporada y podemos mejorar cosas, pero hay que da un paso adelante", insistió Lewandowski , quien recalcó que "el fútbol siempre evoluciona", por lo que "hay que trabajar soluciones".

En cuanto a su nuevo compañero en la delantera, el inglés Marcus Rashford , Lewandowski señaló que se trata de un jugador "con enorme talento" y recordó sus enfrentamientos con él cuando estaba en el Manchester United.

"Puede ayudarnos y puede jugar en diferentes posiciones, hay muchos partidos y es necesario que sea así. Será muy importante su polivalencia y eso es bueno para el equipo", subrayó.

No escondió que uno de los sueños del equipo es conquistar la Liga de Campeones , aunque resaltó que es una competición en la que entran "muchos factores" como las lesiones.

"El camino es muy largo y hay que pensar en el próximo partido, no en la final. Somos el equipo a batir y lo que tenemos que hacer es ser mejores en el campo. El primer año con Flick era nuevo para muchos, pero ahora sabemos qué dirección queremos tener", aseguró.

El jugador polaco no quiso hablar de si tiene que haber cambios en la capitanía del Barça debido a la polémica con Marc André ter Stegen, que se someterá a una cirugía en la espalda y estará varios meses de baja.

"No es algo que se haya hablado. Todos en el equipo puede ayudar de alguna manera, no solo los capitanes", dijo Lewandowski , quien, preguntado sobre su futuro, ya que finaliza su contrato a finales de curso, señaló que "hay muchas cosas" en su cabeza.

"No sé si será mi último año en el Barça, no tengo eso en mi cabeza, estoy tranquilo, eso no es importante ahora, sino la temporada", explicó.

El equipo barcelonista debutará en la gira de pretemporada este domingo ante el Vissel Kobe en un partido que ha estado en duda por problemas con el promotor del mismo.

Ante el Kobe, exequipo de Andrés Iniesta, el Barça podría registrar el estreno de tres de sus fichajes: el meta Joan García y los delanteros Marcus Rashford y el joven sueco Roony Bardghji. EFE