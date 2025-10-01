Andy Najar y Bryan Acosta campeones de la US Open Cup con Nashville SC

Texas, Estados Unidos.

Nashville SC hizo historia este miércoles al coronarse campeón de la US Open Cup 2025, tras vencer a Austin FC en una final vibrante disputada en el Estadio Q2.

El equipo dirigido por Gary Smith se impuso por 2-1 con goles de Hany Mukhtar y Sam Surridge, levantando por primera vez el trofeo del torneo más antiguo del fútbol estadounidense.

El partido fue emocionante de principio a fin. Mukhtar adelantó a Nashville al minuto 17, Austin empató poco después, pero fue Sam Surridge, con un gol decisivo, quien selló el 2-1 definitivo que le dio a Nashville su primer título de US Open Cup.