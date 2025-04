¿Lo buscó Atlético de Madrid? Carlos Pineda responde y habla de su título

San Pedro Sula, Honduras.

Carlos Pineda, ¿cómo estás?

Buenas, aquí emocionado por estar con vos hablando, gracias por la invitación. Eres de pocas palabras, rara vez te veo por ahí en entrevistas así diferenciadas.

Sí, es que la verdad que hay poco tiempo, el tiempo hay que saberlo administrar y no había tenido la oportunidad, pero ahora creo que se lo merece, entonces hemos hecho un poco el espacio para poder compartir y bueno, aquí estamos.

¿Cuánta satisfacción sientes con este nuevo título? Y no estamos hablando de lo deportivo, sino ahora pues una carrera universitaria que no es nada fácil culminarla.

La verdad que agradecido con Dios porque es un esfuerzo grande, es bastante tiempo que llevo estudiando. Me llena de mucha satisfacción porque es una meta que me costó más de lo que esperaba, uno hace planes; sin embargo, al final los tiempos de Dios son perfectos y ahorita hemos podido culminar esa carrera universitaria con ese título. Te llena un poco saber de qué lo pudiste hacer, que las metas que te vas trazando Diosito te las va cumpliendo.

Es un sueño que yo tuve desde joven. Mi familia está orgullosa y mi esposa la verdad que fue pieza fundamental para poderlo lograr y bueno, es bonito también poder celebrar estos logros, lo celebro como un título deportivo.

Carlos recientemente se graduó de la carrera de Ingeniería en Informática, ¿en qué universidad estudiaste?

Sí, me gradué de Ingeniería en Informática en Ceutec.

Ahora, en los partidos, en los medios de comunicación ya no van a decir la tiene Carlitos Pineda, dirán la tiene el ingeniero, ¿ya te haces esa idea?

Ojalá porque al final es un trabajo que se logró con el tiempo y bueno, es un título bonito.

¿Cuánto costó llegar a esta meta, Carlos Yo empecé a estudiar saliendo del colegio. Me gradué en el 2015 con 18 años y me graduó ahorita casi 10 años después por cuestiones deportivas, la verdad. Porque estuve 4 años sin poder estudiar por cuestiones de tiempo, de viajes.

Es muy sacrificado el tiempo en el sentido de que hay muchas concentraciones, muchos viajes. Cuando eres jugador de Selección, incluso hay años que no tienes vacaciones, te dan 2, 3 días al año y es difícil porque al final uno pierde derechos o no puedes presentar las tareas porque no las puedes hacer se dan 2 días viajando. Varias veces perdí clases por partidos. Había exámenes que tocaba el día de partidos, uno no puede ponerle excusa en el equipo de decir, no, no voy a poder jugar porque tengo exámenes.

Carlos, ¿los profesores no te aguantaban casaca?

Al principio a mí me daba como pena pedir mucho permiso porque de por sí Ceutec es una universidad que brinda oportunidades a la gente que trabaja, se puede tener un horario flexible, solo eran 2 clases a la semana, de hora y media. Qué más permiso te pueden dar porque si fallas a dos exámenes ya pierdes la clase, entonces no te lo pueden reponer.

Hay algunas políticas de la U de que pierdes una prueba que son pruebas intermedias y no te las pueden reponer. Entonces llega un punto de que ya no te pueden ayudar en esa parte. Gracias a Dios yo me crucé con gente que no sabía mucho de fútbol, incluso cuando empecé la gente no me conocía.¿Y te gustaba eso?

Pues sí, porque al final te trataban como uno más. A mí me gusta ser Carlos, normal, que me traten con la mayor normalidad del mundo como una persona más, me gusta. Incluso así he elegido donde me corto el pelo, por ejemplo, porque me tratan como un cliente más, somos amigos y todos nos conocemos, hablamos y bromeamos.

No es ese trato exagerado, por así decirlo, de intentar quedar bien. Incluso en la U me tocó varias veces que había ingenieros que ni sabían de fútbol, al final yo les explicaba y ellos no me entendían, porque a veces yo les decía, no, yo juego fútbol y estudio, es bien poco común.

Yo me imagino que no pensaban que era tan profesional, que era un joven que quería jugar y que tal vez en mi tiempo libre jugaba, pero al final no podía fallar en mi trabajo.

Me llama la atención eso, porque yo creí que al futbolista le gustaba eso, de la fama, de que lo vieran en fotos, que ahí va el futbolista de aquí, el de allá, el que metió el gol aquí, el que dio un pase por acá.

Bueno, a mí siempre me ha dado pena, la verdad porque no sé qué decir. Estoy bien poco acostumbrado a eso, pero es de personalidad. Hay personas que les gusta, hay otras que les gusta menos.