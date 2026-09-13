Atlético Independiente remonta y hunde al Juticalpa FC

Siguatepeque, Honduras.

El Atlético Independiente de Siguatepeque consiguió un triunfo de enorme valor al imponerse 2-1 sobre el Juticalpa FC en duelo que cerró la séptima jornada del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional de Honduras. El equipo de Siguatepeque, uno de los invitados a la máxima categoría del fútbol hondureño, continúa demostrando que no llegó al campeonato únicamente para participar. Con un rendimiento competitivo y resultados que le permiten mantenerse en la pelea, el club comienza a ilusionarse con realizar una gran campaña en su primera aventura en la élite del balompié catracho.

Para Juticalpa, en cambio, la historia es completamente diferente. Los canecheros estrenaron en el banquillo al entrenador colombiano Jhon Jairo López, pero el cambio de técnico todavía no logra traducirse en resultados positivos. El equipo pampero volvió a perder, permanece en el último lugar de la clasificación y las alarmas comienzan a encenderse cada vez más.

LAS ACCIONES

El marcador se abrió apenas al minuto 15 y fue el conjunto visitante el encargado de golpear primero. Tras un centro de Wisdom Quaye, Jairo Róchez logró conectar de cabeza y la pelota quedó servida hacia el segundo palo, donde apareció Maylor Núñez para anticiparse a la defensa y empujar el balón también con un certero cabezazo, colocando el 0-1 a favor de la visita. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse El gol obligó al conjunto local a reaccionar. Independiente, herido en su orgullo, adelantó líneas y comenzó a buscar con mayor insistencia el arco defendido por Enrique Facussé. La respuesta llegó rápidamente. Al minuto 24, Henry Cabrera recibió el balón en las inmediaciones del área y sacó un potente remate desde la frontal. El disparo tomó una gran dirección y terminó incrustándose en el ángulo, dejando sin posibilidades al guardameta visitante para establecer el 1-1.

Con la igualdad, el partido ganó intensidad y ambos equipos buscaron tomar nuevamente la ventaja antes del descanso, aunque el marcador ya no se movió.

LA REMONTADA

En el segundo tiempo, Independiente salió decidido a buscar la remontada y tuvo la primera ocasión clara de peligro. Al minuto 52, Sendel Cruz apareció con un remate que exigió al guardameta Facussé, quien respondió de buena manera para evitar que los locales se pusieran en ventaja. El encuentro se mantuvo equilibrado durante varios minutos, pero el Atlético Independiente encontró el momento preciso para volver a golpear y quedarse con los tres puntos. Al minuto 76 llegó el 1-2. Sendel Cruz sacó un potente remate que terminó sorprendiendo al portero Enrique Facussé. El guardameta no pudo controlar el disparo, el balón se le escapó entre las manos, impactó en el poste y posteriormente rebotó dentro de la portería, superando la línea de gol. La anotación significó un duro golpe para Juticalpa, que intentó reaccionar en los minutos finales, pero no encontró la fórmula para volver a empatar el encuentro. El pitazo final desató la celebración del Atlético Independiente. Con este triunfo, suma nueve puntos y se instala en la séptima posición de la clasificación. En la próxima jornada tendrá una prueba de máxima exigencia, ya que visitará al Olimpia. Juticalpa, por su parte, atraviesa un momento complicado. Los canecheros continúan en el fondo de la tabla con apenas tres puntos y el debut de Jhon Jairo López no pudo comenzar con una victoria. Ahora tendrán otra complicada prueba en la siguiente fecha, cuando reciban a un Marathón que llegará como líder del campeonato, por lo que el conjunto pampero tendrá que reaccionar cuanto antes si quiere salir de la zona más baja de la clasificación.

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