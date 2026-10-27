Batacazo: Arsenal es eliminado por un equipo de cuarta división en la Copa de la Liga

Londres, Inglaterra.

Batacazo tremendo del Arsenal, campeón de la Premier League y finalista de la Champions. Los de Mikel Arteta, sonrojados, cayeron en la tanda de penales contra el Fleetwood Town, equipo de League Two (Cuarta división) y se quedan fuera de la Copa de la Liga.

El Fleetwood, que fue ganando buena parte del partido y jugó los minutos finales con uno más por expulsión del joven Max Dowman, logró la gran sorpresa de la competición en una tanda de penaltis en la que solo hubo un fallo, el de Bruno Guimaraes, que revivió la pesadilla de Gabriel Magalhaes en la final de la Champions contra el Paris Saint Germain.

El Arsenal, en lo que parecía una visita rutinaria a un estadio con capacidad para 5000 espectadores y llamado, curiosamente, Highbury, se complicó la vida a los veinte minutos, cuando el joven de 17 años Marli Salmon estuvo muy blando al encimar dentro del área a Aarón Loupalo-Bi, que se hizo hueco y batió a Illan Meslier, titular por delante de Kepa.