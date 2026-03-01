Arsenal derrotó al Chelsea y amarga al Manchester City: así quedó la tabla en Premier

Inglaterra.

El marcador lo estrenó William Saliba, quien aprovechó un saque de esquina para adelantar a los locales, pero antes del descanso Piero Hincapié escribió en propia meta.

Los 'Gunners' mantienen el pulso por la Premier League , que llevan 22 años sin ganar, y aumentan la racha a once partidos sin perder ante el los 'blues' en todas las competiciones.

El Arsenal se impuso este domingo en el derbi londinense al Chelsea (2-1) gracias a su letal efectividad en la estrategia y el cuadro de Mikel Arteta mantiene el liderato con una diferencia de cinco puntos sobre el Manchester City , que cuenta con un partido menos.

El partido, ante un Emirates Stadium entregado ya rebosar, comenzó con la intensidad propia de un derbi y ambos equipos mostraron gran intensidad desde los primeros compases.

A partir de ahí, el Arsenal supo gestionar su renta, favorecido por la superioridad numérica tras la expulsión de Pedro Neto, y certificó una victoria vital para sus aspiraciones al título.

En la segunda parte, la pizarra se volvió a ser decisiva cuando Jurriën Timber conectó otro envío a balón parado para devolver la ventaja al conjunto del norte de Londres.

El primer avisó lo dio Cole Palmer, que estuvo muy activo durante todo el duelo, pero su disparo fue muy lejos de la portería defendida por el español David Raya.

La respuesta de los locales no tardó en llegar y un minuto después Martín Zubimendi mandó la pelota muy por encima del larguero.

Los de Mikel Arteta mantuvieron la posesión del balón, mientras que el Chelsea esperaba atrás buscando la velocidad de Pedro Neto y Joao Pedro, pero fueron neutralizados en todo momento.

A pesar del dominio, en el primer cuarto de hora no pusieron en peligro la meta de Robert Sánchez, salvo un disparo de Eberechi Eze desde el centro del campo que fue parado fácilmente por el español.

Cumplidos los veinte minutos de juego, llegó el primer gol para los 'Gunners' tras un saque de esquina, una dinámica habitual esta temporada que los sitúa como el equipo de Europa que más goles hace a balón parado.

Un córner botado por Bukayo Saka fue cabeceado en el segundo palo por Gabriel, quien se impuso en el salto a Reece James. El rebote lo cazó Saliba para inaugurar el marcador.

Tras el tanto, los de Mikel Arteta mantuvieron el control del esférico, obligando a la zaga del Chelsea a despejar balones como podía para alejar el peligro.

Declan Rice probó suerte con un tiro que se marchó muy desviado y Timber protagonizó un leve acercamiento al área rival.

Pese al dominio territorial, el conjunto londinense también probó el juego directo buscando a Viktor Gyökeres, quien, sin embargo, estuvo perfectamente neutralizado por un sólido Trevoh Chalobah.

Antes del descanso, David Raya salvó a los suyos con una espectacular intervención tras un desvío de Rice hacia su propio arco, una acción que los jugadores del Chelsea protestaron reclamando una mano que el colegiado no señaló.

Precisamente en ese saque de esquina llegó la igualada gracias un centro muy cerrado de Reece James al primer palo que acabó siendo desviado por Hincapié hacia la red de su propia portería

En la reanudación, el Chelsea saltó al césped con mejor pie y pudo adelantarse con un disparo de Enzo Fernández que repelió a Raya, que poco después también detuvo con seguridad un cabezazo de João Pedro.

Minutos más tarde, Cole Palmer no alcanzó a conectar un centro de Reece James cuando se encontraba en una posición inmejorable para batir al portero.

Sin embargo, esa falta de pegada se vio castigada cuando se alcanzaba el ecuador del segundo tiempo y la pizarra de los 'Gunners' volvió a ser decisiva.

Un centro preciso de Rice desde el flanco derecho fue aprovechado por Timber, quien se zafó de su marcador para adelantar de nuevo a los suyos.

El Chelsea intentó similar el golpe cuando, solo cuatro minutos después, recibió otro definitivo porque Pedro Neto vio la segunda tarjeta amarilla tras una dura entrada sobre Gabriel Martinelli, dejando a los 'blues' con diez.

A partir de ese instante, el conjunto de Mikel Arteta impuso su ley aprovechando la superioridad numérica y estuvo a punto de ampliar la renta con un latigazo de Eberechi Eze que obligó a Robert Sánchez a realizar una gran intervención.

El equipo visitante inquietó en el tramo final con un disparo de Moisés Caicedo que lamió una escuadra y un centro envenenado de Alejandro Garnacho que sacó a Raya, pero los 'Gunners' supieron amarrar los tres puntos.

Con este triunfo, el Arsenal amplía su ventaja a cinco puntos sobre el Manchester City, que tiene un partido menos, a falta de nueve jornadas para la final.

El Chelsea se aleja de los puestos europeos al caer a la sexta plaza, a tres puntos de la Liga Europa ya seis de los puestos de 'Champions'.