Polémica: Segundo gol de Arda Güler no debió de haber contado

Múnich, Alemania.

El Real Madrid volvió a ser protagonista en un día de de alta tensión en la UEFA Champions League, en el duelo de vuelta de los cuartos de final ante el Bayern Múnich en el Allianz Arena, un partido que no solo dejó goles y emoción, sino también una fuerte polémica arbitral que ha encendido el debate en redes sociales. El conjunto merengue volvió a golpear temprano en el marcador gracias a Arda Güler, quien firmó una actuación estelar en el primer tiempo. El joven volante turco ya había abierto el encuentro con un gol apenas al minuto 1, aprovechando un error del guardameta Manuel Neuer fuera de su área, en una acción que dejó helado al público alemán.

Sin embargo, su segundo tanto fue el que desató la controversia. A los 29 minutos del primer tiempo, Arda Güler volvió a aparecer con un potente disparo de tiro libre que se clavó directamente en el ángulo, imposible para Neuer, quien no tuvo reacción ante la precisión del remate. El estadio enmudeció ante la calidad del gol, pero la jugada rápidamente quedó envuelta en discusión. La polémica surge porque el tiro libre que originó la acción habría sido señalado de manera incorrecta por el árbitro. Según reclamos del Bayern Múnich, la supuesta falta de Konrad Laimer sobre Brahim Díaz nunca existió, lo que generó indignación en el banquillo bávaro y protestas inmediatas de los jugadores.

En las repeticiones televisivas, la acción dejó dudas y alimentó el debate entre analistas y aficionados, quienes cuestionaron la decisión arbitral que terminó favoreciendo al conjunto español en una instancia decisiva del partido. En redes sociales, la jugada se viralizó rápidamente, dividiendo opiniones entre quienes consideran que hubo un error claro del árbitro y quienes defienden la interpretación del colegiado en el momento.

