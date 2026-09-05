Arbeloa sigue sin ganar en la Premier League: dolorosa remontada en casa

Londres, Inglaterra.

Fue, sin embargo, aire para el conjunto de Pierre Sage que también había perdido sus partidos anteriores. Con Everton (2-0) y Manchester City (1-4).

El conjunto de Londres se estrelló de nuevo en Craven Cottage y añadió el revés ante el Crystal Palace a los sufridos jornadas antes contra el Chelsea (2-3) y el Sunderland (1-0) en las anteriores fechas.

Terrible inicio de temporada. El Fulham que dirige Álvaro Arbeloa fue incapaz de arrancar en la Premier League 2026-2027 y tras tres jornadas sigue sin puntuar, derrotado por tercera vez, en su campo ahora, ante el Crystal Palace (2-3).

El Fulham estuvo dos veces por delante pero el triunfo se le escapó. Tomó ventaja a los once minutos con el gol de Joshua King pero Tyrick Mitchell fue una pesadilla para los locales. Empató dos veces el atacante de Sage. Primero en el 35, a pase de Edward Nketiah y después, cuando el exjugador del Real Madrid César Palacios hizo el segundo del Fulham, en el 42, volvió a ver puerta al inicio de la segunda parte.

El infortunio del conjunto de Arbeloa se acentuó en el último cuarto de hora. Ben Chiwell aprovechó un balón recibido de Daichi Kamada, batió por tercera vez a Bernd LEno y acentuó la crisis de su vecino.

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Con esta derrota, el Fulham de Álvaro Arbeloa se ubica en el fondo de la tabla de posiciones de la Premier League 2026-2027, siendo uno de los dos equipos que sigue sin sumar puntos en lo que va de la temporada. El cuadro londinense es penúltimo solo por diferencia de goles, ya en el último lugar se encuentra el Coventry City de Lampard, ambos equipos con 0 puntos.

Para la siguiente prueba, el Fulham tendrá una complicada visita. Le tocará desplazarse a Anfield para medirse al Liverpool el próximo sábado 12 de septiembre en el duelo correspondiente a la jornada 4.