Arbeloa se queja del arbitraje, responde a los que dudaron de él y elogia a Vinicius

Madrid, España.

Álvaro Arbeloa, técnico del Real Madrid, se mostró disconforme con la expulsión por roja directa del uruguayo Fede Valverde, tras una entrada a Álex Baena, pero agradeció la explicación que le dio el árbitro José Luis Munuera Montero acercándose a la zona del banquillo. "Tengo una diferente versión a la de José Luis pero le agradezco su explicación. Lo veo diferente a él pero lo importante es que hemos conseguido mantener el resultado y nos hemos llevado los tres puntos que era lo que queríamos", dijo en rueda de prensa. El colegiado del derbi madrileño vio "fuerza excesiva" en la entrada de Fede Valverde, según desveló Arbeloa. El técnico madridista destacó los méritos de su equipo, cree que la lucha por LaLiga va a ser larga y se deshace en elogios para Vinicius.

Las palabras de Arbeloa

Si vio en peligro la victoria y la roja a Fede Valverde: "Hemos demostrado un carácter y mentalidad digno de este escudo. Hemos tenido que sufrir, tengo distinta visión del árbitro sobre la roja y le estoy agradecido que viniera a explicarme". Otra vez sobre la roja: "Me ha dicho que era fuerza excesiva y yo no lo considero como tal. Como esa entrada hay muchas. Va abajo, sin posibilidad de hacer daño ni lesionar al rival. Es mi visión, diferente a la suya, pero le agradezco que haya venido a explicarlo aunque no cambie nada y la expulsión nos lo haya puesto muy difícil".

🔊 "Va por detrás, no juega balón y la única intención es derribarlo"



💭 "Has jugado al fútbol. La vas a ver luego..."



El intercambio de opiniones entre Munuera Montero y Arbeloa después de la expulsión de Valverde #LALIGA pic.twitter.com/FJFKluy4oI — DAZN Fútbol (@DAZNFutbol) March 22, 2026

Sobre Vinicius: "Otro partidazo más de Vini, de talento y de no tener miedo. De fallar y volver a intentarlo. Como siempre digo es una suerte tenerlo con nosotros por las ganas de tirar del equipo. No sé si está en el mejor momento de su carrera pero poco le faltará". Su evolución: "No tuve tiempo para trabajar con ellos y les voy conociendo. No es fácil llegar en mitad de una temporada e ir viendo cómo funciona mejor el equipo. Ya sé cómo son mis jugadores y seguro que aún me queda mucho porque vamos a recuperar gente como Militao, ahora ya está Jude. Tenemos mucho margen de mejora". Mbappé en la segunda parte: "Cada día intento sacar el mejor once. Cuando tienes al mejor del mundo... Lo normal es ir en progresión. Han sido muy buenos minutos de Kylian y seguro que con su selección va a poder tener más minutos".

ARBELOA Y LA SUERTE DE TENER A VINI EN EL REAL MADRID🥹



"No sé si estará en el mejor momento de su carrera, pero poco le faltará..." pic.twitter.com/jef2jFXfx3 — DAZN Fútbol (@DAZNFutbol) March 22, 2026

Ha ganado a Mourinho, Guardiola y Simeone: "Deja en buena posición al equipazo que tengo. Cuando tienes a los mejores y están implicados todo es más fácil. Mucha suerte de tener este equipo y estar en el Bernabéu. Que sigamos ganando, que es lo importante". La suplencia de Trent Alexander-Arnold: "Cada partido saco al mejor once, ha tenido Carvajal muy buenos minutos y nos ha dado un plus. Feliz de tener tantas variantes, este es el camino". Qué has tocado para cambiar al equipo: "Mi trabajo como he dicho siempre es sacar el máximo rendimiento. Buscar un equipo más compacto, más cómodo. A veces tenía la sensación de que esperábamos a la inspiración. Bellingham y Mbappé, una solución o un problema: "Ese es mi mayor objetivo como entrenador, ser injusto y sentirlo, que los jugadores merecen mucho más. Ese es mi objetivo, que todos sientan que tienen mi confianza y que tendré que ser injusto".

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