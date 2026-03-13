Arbeloa recibe malas noticias: dura baja en Real Madrid; no jugará ante el City

El defensa francés Ferland Mendy volvió a sufrir una nueva lesión muscular tras ser titular en dos partidos seguidos con el Real Madrid, ante el Celta y el Manchester City, al dañarse el isquio de la pierna derecha, según confirmó la resonancia magnética a la que fue sometida por los doctores del club.

Mendy, que esta temporada tan solo ha podido participar en 5 de los 42 encuentros del Real Madrid , no tiene fecha de regreso por su nueva lesión muscular, según informan a EFE fuentes del club blanco.

La defensa francesa disputó sus primeros minutos con Álvaro Arbeloa al mando en Balaídos, ante la baja de Álvaro Carreras, y repitió en la ida de los octavos de final de la Liga de Campeones frente al Manchester City , encuentro que tuvo que abandonar en el descanso tras sentir un pinchazo muscular.