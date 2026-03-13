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Arbeloa recibe malas noticias: dura baja en Real Madrid; no jugará ante el City

Real Madrid sufre una nueva baja en defensa tras confirmarse una lesión muscular en el isquio de la pierna derecha.

  • Actualizado: 13 de marzo de 2026 a las 09:13 -
  • Agencia EFE
Arbeloa recibe malas noticias: dura baja en Real Madrid; no jugará ante el City

El defensa francés Ferland Mendy volvió a sufrir una nueva lesión muscular tras ser titular en dos partidos seguidos con el Real Madrid, ante el Celta y el Manchester City, al dañarse el isquio de la pierna derecha, según confirmó la resonancia magnética a la que fue sometida por los doctores del club.

Mendy, que esta temporada tan solo ha podido participar en 5 de los 42 encuentros del Real Madrid , no tiene fecha de regreso por su nueva lesión muscular, según informan a EFE fuentes del club blanco.

La defensa francesa disputó sus primeros minutos con Álvaro Arbeloa al mando en Balaídos, ante la baja de Álvaro Carreras, y repitió en la ida de los octavos de final de la Liga de Campeones frente al Manchester City , encuentro que tuvo que abandonar en el descanso tras sentir un pinchazo muscular.

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"Le doy las gracias porque era un riesgo que jugase dos partidos seguidos después de tanto tiempo y ha demostrado su capacidad como futbolista y el nivel que tiene", aseguró Arbeloa tras el partido, esperando una nueva lesión muscular de su jugador que se ha confirmado con las pruebas médicas.

Mendy apenas ha podido disputar 247 minutos en la actual temporada y se suma a la larga lista de bajas por lesión del Real Madrid para medirse al Elche en LaLiga. Junto al francés están en la enfermería Éder Militao, David Alaba, Carreras, Dani Ceballos, Jude Bellingham y Rodrygo. EFE

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Agencia EFE
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