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Arbeloa dice adiós al Real Madrid con mensaje a Mbappé y Vinicius

El DT del Real Madrid no sigue en el banquillo del equipo de cara a la próxima campaña.

  • Actualizado: 24 de mayo de 2026 a las 13:19 -
  • Agencia EFE
Arbeloa dice adiós al Real Madrid con mensaje a Mbappé y Vinicius

Arbeloa dice adiós al conjunto merengue en una temporada para el olvido ya que Real Madrid no pudo ganar un tan solo título.

 Foto EFE.
Madrid, España.

Álvaro Arbeloa, quien el sábado dirigió su último partido como entrenador del Real Madrid tras cinco meses en el cargo, compartió mensajes de despedida en sus redes sociales, destacando uno al francés Kylian Mbappé en el que aseguró que presumirá “siempre de haber entrenado a un futbolista descomunal”.

“Muchas gracias, Kylian. Presumiré siempre de haber entrenado a un futbolista descomunal y con un talento sin igual”, compartió Arbeloa en su cuenta de Instagram en respuesta a una foto con el futbolista galo.

“Los tiempos difíciles no duran para siempre, pero las personas fuertes sí. A por todo lo que viene”, completó.

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Palabras de cariño hacia un futbolista con el que tuvo sus diferencias, después de unas declaraciones de Mbappé en las que señaló que Arbeloa le había comunicado que era el “cuarto delantero del equipo” tras ser suplente, algo que cambió al siguiente partido, en el que el francés volvió a la titularidad.

También se despidió de otro futbolista importante en el vestuario, el brasileño Vinícius Junior, quien anotó 22 goles esta temporada y 16 fueron en los cinco meses de Arbeloa como entrenador del Real Madrid.

“Gracias Vini. Por tu compromiso, tu esfuerzo, tu talento y tu valentía. No cambies nunca. Ha sido un orgullo ser tu entrenador”, señaló el técnico.

Un Arbeloa que destacó del inglés Jude Bellingham que es “un verdadero líder”.

“Gracias, mi hombre -contestó a un agradecimiento de Bellingham hacia él-. Un verdadero líder. Un profesional excepcional. Un futbolista de clase mundial. Y una persona maravillosa. Todo lo mejor para ti y tu maravillosa familia”, escribió Arbeloa.

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Agencia EFE
Agencia EFE
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