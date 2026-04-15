Arbeloa, enfadado: señala quién tuvo la culpa de la eliminación del Real Madrid

Múnich, Alemania.

Álvaro Arbeloa, entrenador del Real Madrid, criticó la expulsión de Eduardo Camavinga al final del choque ante el Bayern Múnich y dijo que el árbitro "se cargó" una eliminatoria y un partido muy bonito.

Camavinga fue expulsado en el minuto 86 tras ver una cartulina amarilla por retener el balón después de cometer una falta. Después, en declaraciones a Movistar Plus, Arbeloa criticó la decisión del colegiado.

"No se puede expulsar a un jugador por una cosa así. Creo que el árbitro no sabía que tenía tarjeta y se ha cargado una eliminatoria y un partido que era muy bonito e igualado y estaba en todo lo alto", declaró.