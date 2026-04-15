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Arbeloa, enfadado: señala quién tuvo la culpa de la eliminación del Real Madrid

El DT de los merengues dio la cara tras el adiós de los blancos ante Bayern Múnich en los cuartos e final de la Liga de Campeones de Europa.

  • Actualizado: 15 de abril de 2026 a las 15:51 -
  • Agencia EFE
Arbeloa, enfadado: señala quién tuvo la culpa de la eliminación del Real Madrid

Arbeloa se mostró furioso tras la eliminación de los blancos en el Allianz Arena.

Múnich, Alemania.

Álvaro Arbeloa, entrenador del Real Madrid, criticó la expulsión de Eduardo Camavinga al final del choque ante el Bayern Múnich y dijo que el árbitro "se cargó" una eliminatoria y un partido muy bonito.

Camavinga fue expulsado en el minuto 86 tras ver una cartulina amarilla por retener el balón después de cometer una falta. Después, en declaraciones a Movistar Plus, Arbeloa criticó la decisión del colegiado.

"No se puede expulsar a un jugador por una cosa así. Creo que el árbitro no sabía que tenía tarjeta y se ha cargado una eliminatoria y un partido que era muy bonito e igualado y estaba en todo lo alto", declaró.

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"Ha sido un gran partido de mis jugadores. Lo siento por ellos, por el esfuerzo que han hecho y los madridistas que han venido aquí y los que están en sus casas. Me duele porque el Real Madrid no va a ganar la decimosexta este año. Estoy muy orgulloso de lo que ha hecho el equipo, el trabajo que han hecho. Se han dejado el alma y volvemos a Madrid con nuestro escudo porque lo han dado todo", agregó Arbeloa.

Además, indicó que el Real Madrid tuvo alguna ocasión en la segunda parte por cerrar el partido y declaró que justo antes del gol de Luis Díaz, el 3-3, hizo dos cambios que no fueron efectivos porque el tanto del colombiano acabó con todo.

"Ahora a seguir. Esto es el Real Madrid. La Liga está muy complicada. Pero tenemos que seguir peleando hasta la última jornada, hasta que acabe la temporada. Tenemos un escudo que defender", finalizó.

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Agencia EFE
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