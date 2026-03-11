Arbeloa adelanta que se perderá la vuelta ante el City: "No tiene buena pinta"

Madrid, España.

Álvaro Arbeloa declaró que la lesión de Ferland Mendy, quien abandonó el partido del Real Madrid ante el Manchester City al descanso, “no tiene buena pinta” a la vez que quiso “agradecerle el esfuerzo” al “correr el riesgo” de jugar dos partidos seguidos como titular por primera vez en toda la temporada.

El entrenador del Real Madrid avanzó que es "difícil" que el lateral izquierdo francés llegue al partido de vuelta el próximo martes en el Etihad Stadium.

"Es pronto aún, pero es difícil creo que esté el martes, hay que hacerle pruebas. Le doy las gracias porque era un riesgo que jugase dos partidos seguidos después de tanto tiempo y ha demostrado su capacidad como futbolista y el nivel que tiene”, dijo en rueda de prensa.