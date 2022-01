El entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, dijo que no está de acuerdo con su homólogo del FC Barcelona, Xavi Hernández , al asegurar que fue un partido “igualado” y no “dominado en varias fases” por los culés, como dijo su técnico, además de subrayar la “gran calidad” de sus jugadores para resolver el pase a la final de la Supercopa de España en Arabia Saudita .

“La calidad que tenemos en la parte de arriba para iniciar ataques rápidos es demasiado importante como para no disfrutarla”, añadió el de Reggiolo. “Es cierto que una de nuestras mejores armas son las contras. No es muy estético el bloque bajo pero la calidad que tenemos para intentar un ataque rápido es demasiado importante como para no disfrutarlo”, incidió.

En otras cuestiones, Ancelotti fue preguntado por el cambio de Modric y el inmediato gol de Ansu Fati. “Es verdad, Modric tiene una calidad inmensa, es complicado presionarlo, pero Valverde ha marcado el gol que nos ha dado la final”, puntualizó sobre su sustituto este miércoles.” Tenemos que tener una balanza. Sin Modric algo vamos a perder pero con Valverde tenemos un jugador muy rápido que llega al área contraria como ha sido el caso del 2-3”, afirmó.