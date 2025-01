Ancelotti reacciona tras humillada del Barcelona al Real Madrid, ¿quién es culpable?

Según el técnico italiano, el partido “no ha sido bueno desde el primer al último minuto” y a pesar de la expulsión de Szczesny, opinó que su equipo “no supo encontrar soluciones”. “Estoy triste por el partido completo”, insistió.

No dudó en reconocer que el Barcelona “mereció ganar” porque defendió mejor que sus jugadores. “Hay que defender bien para ganar este partido y hemos defendido mal”, admitió Ancelotti.

Respecto a la actuación de Lucas Vázquez y Tchouameni, el técnico “no quiso apuntar a nadie” y solo al ser preguntado por Mbappé, de quien afirmó que hizo “buen partido”.

“Cuando hablo de equipo hablo de todo. No hemos defendido bien atrás, ni en el medio. El equipo no ha estado compacto y tenemos que tenemos que defender mejor (...) Han marcado de manera muy sencilla los goles, no hemos sido capaz de trabajar bien a nivel colectivo ni individual”, sostuvo el técnico.