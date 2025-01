Ancelotti “advierte” al Barcelona de cara la final de la Supercopa de España

El entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelott i, afirmó este sábado que la final de la Supercopa contra el Barcelona es un partido que “no es previsible” y cuyo resultado “nadie lo puede predecir”, pero se mostró convencido de que su equipo “va a actuar bien no, muy bien”.

“Tenemos muy claro lo que tenemos que hacer para reducir el riesgo, pero el resultado nadie lo puede predecir, porque el resultado son muchas cosas. Lo que podemos controlar nosotros es la actuación del partido. Estoy convencido de que mañana vamos a actuar, no bien, muy bien, pero esto no determina al cien por cien el resultado”, analizó.

Aunque el entrenador del Barcelona, Hansi Flick, no ha concretado si Dani Olmo jugará o no de titular una vez resulta su inscripción, Ancelotti mantuvo su línea de no pronunciarse sobre el caso y se limitó a analizar al futbolista desde el plano deportivo.

En caso de que fuese un jugador relevante en el partido, el técnico dijo: “Sería porque no hemos sido capaz de meter el freno a un jugador que es muy fuerte. Es un gran jugador, que lo ha demostrado en todas las competiciones. Si va a jugar, tenemos que pensar cómo quitarle un poco la calidad que tiene con nuestra defensa”.

De no ganar la Supercopa, Ancelotti admitió que “no sería bueno”, pero rebajó la trascendencia, porque “la temporada sigue”, el equipo ha mejorado y va a seguir adelante.

No obstante, subrayó que es un torneo que “tiene valor” porque ha marcado una tendencia en los dos últimos años y que da mucha más motivación y dinámica para seguir bien en la temporada”.

Recordó que en 2023, perdieron la final y esa temporada solo ganaron la Copa del Rey, mientras que el pasado año se hicieron con el trofeo, que precedió al que lograron en LaLiga y en la Liga de Campeones.

De Bellingham, elogió su rendimiento, con nueve goles en diez partidos: “Tiene una buena racha y una buena dinámica. Es un jugador que, en este momento, ha marcado la diferencia”.