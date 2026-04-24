Golpe a Ancelotti: se pierde lo que resta de temporada y es duda para el Mundial

Carlo Ancelotti recibe malas noticias a poco menos de dos meses para el arranque del Mundial 2026. Una de sus figuras más prometedoras de la Selección de Brasil sufrió una lesión y es duda para disputar la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá.

El brasileño Estevao, del Chelsea, se perderá lo que resta de temporada por una lesión en los isquiotibiales y peligra su presencia en la justa mundialista.

El extremo del Chelsea se lesionó en los primeros minutos de la derrota contra el Manchester United del pasado sábado al hacer un 'sprint'. El futbolista notó la molestia en la pierna, pidió el cambio y se marchó del campo con gestos de dolor.

Callum McFarlane, entrenador interino del Chelsea tras el despido de Liam Rosenior, confirmó que Estevao se perderá lo que resta de temporada, pero no se mojó sobre si estará o no en la Copa del Mundo.