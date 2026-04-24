Golpe a Ancelotti: se pierde lo que resta de temporada y es duda para el Mundial

Carlo Ancelotti recibe malas noticias a poco menos de dos meses para el arranque del Mundial 2026. Una de sus figuras más prometedoras de la Selección de Brasil sufrió una lesión y es duda para disputar la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá.
El brasileño Estevao, del Chelsea, se perderá lo que resta de temporada por una lesión en los isquiotibiales y peligra su presencia en la justa mundialista.
El extremo del Chelsea se lesionó en los primeros minutos de la derrota contra el Manchester United del pasado sábado al hacer un 'sprint'. El futbolista notó la molestia en la pierna, pidió el cambio y se marchó del campo con gestos de dolor.
Callum McFarlane, entrenador interino del Chelsea tras el despido de Liam Rosenior, confirmó que Estevao se perderá lo que resta de temporada, pero no se mojó sobre si estará o no en la Copa del Mundo.
Novos exames indicam lesão grave, e Estêvão planeja viagem ao Brasil para tentar jogar a Copa— ge (@geglobo) April 22, 2026
Resultados indicaram lesão grave do brasileiro na coxa direita, e jogador corre risco de ficar fora do Mundialhttps://t.co/zUG49VgODZ
"No va a jugar con nosotros en lo que resta de temporada. Él tiene muchas esperanzas de llegar a la Copa del Mundo, pero no lo sé".
Estevao, que ha marcado ocho goles en los 36 partidos que ha disputado esta temporada, se perdió la última convocatoria con Brasil por problemas físicos, pero ha sido un habitual en las listas de Carlo Ancelotti, que contaba con él para el Mundial que comienza en poco menos de dos meses.
Las dudas de Brasil
Una serie de problemas físicos y lesiones musculares graves han puesto en peligro a parte del núcleo del equipo brasileño para el Mundial, afectando a todos los sectores del campo y desde Alisson , el portero titular del Liverpool que no ha jugado en mucho tiempo, hasta Estêvão, que ahora tiene más probabilidades de quedar fuera del Mundial que de participar.
Además de estos dos, otros cinco posibles titulares de Ancelotti se enfrentan a la incertidumbre debido a su condición física, lo que genera preocupación en el cuerpo técnico a menos de un mes del anuncio de la lista definitiva.
Éder Militão (Real Madrid), Gabriel Magalhães (Arsenal), Alex Sandro (Flamengo), Bruno Guimarães (Newcastle) y Raphinha (Barcelona) son otros jugadores que están lesionados y son duda.