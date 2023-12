Ancelotti y su curiosa respuesta sobre los millones de Arabia

“Es una broma”, aclaró el entrenador merengue, antes de añadir que “cada uno elige lo que quiere, el mundo está cambiando y cambiará. No me sorprendo de nadie”.

“Jon Rahm es muy bueno, no soy un experto, nunca he jugado al golf, pero me parece que es el mejor de todos”, afirmó Ancelotti, que afirmó no haber recibido ninguna oferta proveniente de Arabia y descartó que sus decisiones se muevan por el aspecto económico.

“No me han llamado. Vivo el presente, el presente es muy bonito de momento. Tengo otro objetivo, otra idea..., nunca he pensado en el dinero porque he crecido en una familia donde el dinero no era importante”, aseguró Ancelotti.