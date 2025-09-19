Álvarez minimiza polémica de Rambo de León y lanza mensaje claro a Cartaginés

Tegucigalpa, Honduras.

Álvarez habló de muchos temas, el torneo local, la eliminatoria contra Cartaginés en la Copa Centroamericana de Concacaf y también del partido ante Costa Rica que va a definir mucho camino al Mundial.

Jorge Álvarez estuvo en conferencia de prensa previa al partido que sostendrá Olimpia ante Victoria por la jornada 10 del Apertura 2025 de la Liga Nacional de Honduras.

¿Qué evaluación hace del momento de Olimpia?

"Lo estamos llevando de la mejor manera, a pesar de la seguidilla de partido el único que nos hace falta es Edwin por tema de lesión, pero ahí los demás estamos resistiendo el partido a partido sabiendo de la exigencia de los dos torneos".

"La verdad es que el equipo se ve bien, hemos recibido muchos goles en los últimos partidos. El profe trabaja para evitar ese tipo de cosas. En lo personal me siento bien, estamos jugando seguido y teniendo minutos".

¿Cómo lleva ese rol de armar y marcar?

"Mi juego es mucho de ayudar, no tengo problema en eso. Soy solidario y dar lo mejor tanto en Olimpia como en la selección. No tengo problema con marcar y dar un poco más".

Se viene Cartaginés y Costa Rica ¿Cómo se vive esta clase de partidos?

"La verdad es que tenemos claros que los dos torneos son importantes, en la Liga vamos bien, estamos a un punto del primero. Lo de Cartaginés, pues queremos que se venga ya ese partido y afrontarlo de la mejor manera y poder clasificarpara buscar el título de la Copa Centroamericana".

"Y sobre Costa Rica, son partidos claves, sabemos que como con Nicargua, tenemos que aprovechar la localía y poder sumar los tres puntos".

Estas nominado al mejor gol de Concacaf ¿Cómo toma esto Jorge Álvarez?

"Agradecido con Dios, por estos momentos. Lo que más me alegra es cómo lo toma la familia, el orgullo que siente todos es algo que me llena mucho".

¿Qué piensa de las críticas de ex seleccionados, como Rambo contra el Choco Lozano?

"Es un tema que ustedes le están dando mucha larga, demasiada importancia. Con críticas o sin ellas queremos buscar lo mejor para la selección. Ganar y clasificar a la Copa del Mundo es lo que todos queremos. Y del Choco Lozano, quépodes decir de un tipo que estuvo 10 años en España jugando en un alto nivel y haciendo goles importantes, no hay que quitarle mérito, lo respaldamos, como persona y compañero. Ojalá pueda recuperar su mejor versión".

Liga Nacional, Cartaginés y Costa Rica... ¿Qué se hace ante tanto partido clave?

"Serán dos semanas muy lindas por todos esos compromisos, en Olimpia siempre está la presión de ganar. Aquí no te podes relajar en ningún momento. Habrá ansiedad, estrés, pero lo vamos a sacar adelante".

Tema formato ¿Crees que este nuevo torneo les dé oxígeno por cómo se va jugar?

"El torneo está lindo, la mayoría de equipos están cerca y eso es emocionante para todos. Al formato no le veo favoritismo, cada vez quieren cambiar o hacer alguna modificación y dicen que favorecen a Olimpia, pero la cosa no es así. Nosotros vamos día y caminamos rumbo al campeonato".

A pesar de no ser legionario y jugar aquí en Honduras, me recuerda mucho a Amado Guevara en el proceso de Rueda a 2010 ¿Cómo lo tomas?

"Es una buena pregunta, la verdad se me ha dado la oportunidad y el profe la confianza. Nos preparamos día a día para estar en el 11 de la selección. Mi pensamiento no es de que si voy al extranjero voy a jugar, si no que afinar los detalles para mejorar y estar al alto nivel. Vienen jugadores del extranjero con otro roce, pero estoy muy alegre por estar en la selección. Nos hemos metido en el 11, pero siempre tratamos de dar lo mejor".