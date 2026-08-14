Allans Vargas cuenta lo que pasó con Estelí y Diego; responde sobre tiktokers en Liga

Honduras.

Más allá del análisis táctico y del arranque del campeonato, la conversación encuentra su punto más íntimo y vulnerable al indagar en su paso por el fútbol centroamericano. Con total honestidad, el zaguero desmiente rumores sobre su salida de Nicaragua para poner en primer plano el valor de la familia, revelando que fueron decisiones y necesidades personales las que impulsaron su retorno a Honduras.

Vargas deja ver su rol como líder en el vestuario, asumiendo la responsabilidad de transmitir competitividad y guiando con el ejemplo a los futbolistas jóvenes para que entiendan la disciplina y el respeto que exige el máximo circuito.

El defensor hondureño Allans Vargas ofrece una mirada sincera y transparente sobre su momento futbolístico y los matices que rodean su vida fuera de las canchas en una entrevista con Diario LA PRENSA. Al abordar su etapa con el club Génesis , el central no solo repasa la ambición de un plantel que superó pronósticos hasta alcanzar instancias decisivas, sino que reflexiona sobre el peso de la exigencia mediática y de la afición tras su paso por equipos denominados "grandes".

La charla concluye con una perspectiva realista sobre el profesionalismo, donde Vargas enfatiza que llegar a la Primera División puede ser accesible para muchos, pero mantenerse vigente solo se logra mediante la constancia, la la verdadera entrega en el trabajo del día a día. Todo esto sobre el tema de los Tiktokers en la Liga Nacional de Honduras.

Finalmente, habla del trabajo defensivo, Vargas analiza sin rodeos la picardía y el roce físico necesarias para marcar territorio ante delanteros complejos, mientras desmitifica su fama de jugador impulsivo repasando su historial con la arbitraje.

Su relato sobre la adaptación en el extranjero rescata vivencias cotidianas llenas de sencillez y calidez humana: desde el impacto de descubrir la tranquilidad y seguridad en las calles cotidianas, hasta las divertidas penurias gastronómicas con el gallo pinto y la independencia que implica aprender a cocinar en la soledad de la rutina diaria.

¿Cómo evalúas tu llegada al Génesis y el panorama del equipo según tu experiencia?

Sí, llegué al Génesis el torneo pasado procedente de Nicaragua. Me hablaron del proyecto para armar un grupo sólido y bien conformado. Ya vieron lo que pasó: llegamos a la última instancia peleando. Me recibieron muy bien y creo que para este torneo también nos armamos bien; vinieron algunos jugadores con bastante experiencia y esperamos hacer un buen torneo o llegar a la final.

¿Cómo transmites tu experiencia de haber jugado en equipos "grandes" a un grupo que busca competir arriba?

Sí, creo que es diferente, se siente ese cambio. Gracias a Dios en mi carrera solo he estado en dos clubes de San Pedro Sula; este es mi tercer club en el país y sí se siente la diferencia. La exigencia muchas veces viene de uno mismo como persona, pero en lo grupal siento que en los equipos denominados "grandes" la afición y los directivos exigen un poco más. Acá es algo diferente, pero uno siempre trae ese chip de competir y pelear por cosas importantes. Intento meterles en la cabeza a los compañeros que sí se puede, porque al final todo depende de nosotros.

¿Sentís que el torneo pasado estuvieron muy cerca de lograrlo?

El torneo pasado estuvimos a un paso, prácticamente a un gol. Nadie creía en el Génesis, pero nosotros sí creímos, fuimos la sorpresa del torneo y, aunque nos faltó un poco, dimos la pelea.

¿Crees que dejaron la vara alta o que en este torneo pueden repetir o superar lo hecho?

La verdad que sí. Uno como jugador y como equipo siempre busca superarse en cada torneo. El nombre de Génesis ya quedó marcado y ojalá la afición nos apoye para volver a pelear arriba.

¿Cómo has visto el arranque del campeonato y la forma en que se han reforzado los equipos?

Con el formato de dos grupos, uno siempre se enfoca más en el que le toca. He visto alguno que otro partido de la zona de Tegucigalpa y han sido encuentros muy reñidos. Pienso que los equipos se armaron bien y es una buena oportunidad para competir de la mejor manera.

¿Consideras que ya han comenzado a darse sorpresas en las primeras jornadas?

Sí, Estrella Roja le ganó a Motagua, Independiente ganó en su casa y nosotros ganamos en la nuestra durante la primera jornada. Eso es lo bonito del torneo, que las sorpresas están presentes y cada partido es diferente.

¿Visualizas a algún equipo que se haya reforzado mejor, como por ejemplo Marathón?

Creo que Marathón sí se reforzó bien por el torneo internacional que afronta. Platense, Real España y nosotros también nos reforzamos bien. A Independiente muchos lo consideran un equipo de novatos en Primera, pero en la cancha la historia es diferente; si uno se confía, pierde.

¿Qué tan claves son los jugadores de experiencia como "Colocho" dentro del grupo?

La experiencia vale mucho dentro de la cancha. Cuando un joven está haciendo mal las cosas, un referente se le acerca y le indica cómo trabajar o corregir. Eso ayuda bastante porque dentro del grupo siempre hay respeto hacia lo que ellos han logrado.

¿Cómo es tu relación con el entrenador (Fernando Mira) y qué tanto te ha ayudado?

La verdad que muy bien. El profe habló conmigo desde que llegué. Es de los entrenadores que te da la oportunidad, pero no mantiene a nadie como titular fijo, por lo que uno no se puede confiar.

¿Cómo fue tu experiencia previa en el fútbol de Nicaragua?

Cuando estuve allá, el club tenía varios torneos sin salir campeón. Perdimos una final de copa y eso aumentó la presión. Luego jugamos la Copa Centroamericana: perdimos los dos partidos de visita (incluyendo el juego contra Olimpia) y ganamos los dos de local, pero no nos alcanzó. Ahora se han reforzado mejor y han ganado sus primeros partidos.

¿Estuviste jugando allá con Aranda?

Sí, llegué junto con él. Mi salida del equipo no fue por un tema deportivo, sino por asuntos personales de mi familia.

¿Es cierto el rumor de que el técnico Diego no contaba contigo para continuar?

No, es mentira que Diego no contaba conmigo. Ni siquiera llegué a tener una plática con él porque yo ya había arreglado mi salida del club antes de que él asumiera como técnico. Fue un tema estrictamente familiar.

¿Cómo viviste tu estancia y la vida cotidiana en Nicaragua?

La verdad que muy bien. Nicaragua es muy lindo y la gente es muy tranquila. Me sorprendió mucho el tema de la seguridad; era muy seguro y se veía a bastante gente caminando por las calles con tranquilidad.

¿Sentiste algún temor en Nicaragua considerando que venías de San Pedro Sula?

Para nada, no iba con ningún temor. Al principio iba al gimnasio con un compañero mexicano y caminábamos unas cinco cuadras, pero siempre estuvimos muy tranquilos.

¿Qué fue lo más extraño que te ocurrió durante tu estancia allá?

Creo que lo más curioso para mí en el ámbito deportivo fue notar que allá se interesan casi más por el béisbol que por el fútbol. Le ponen mucha atención a eso; incluso los mismos compañeros que jugaban fútbol hablaban constantemente de los partidos de béisbol, aunque yo no le entiendo mucho a ese deporte. Algunos compañeros me contaban que antes jugaban béisbol y luego se pasaron al fútbol.

¿Te ocurrió alguna mala experiencia o algún momento difícil allá?

En lo personal la verdad que no. En lo futbolístico tal vez haber recaído de una lesión, pero eso es parte del fútbol. De ahí en fuera, nada malo.

¿Qué fue lo que más te sorprendió o te llamó la atención de ese país?Como decía, la tranquilidad del lugar y que la gente es muy amable.

¿Cómo te adaptaste al tema de la comida?

La comida siento que es muy similar a la de aquí, solo cambia un poco el nombre y el sazón que le dan. Lo que sí no hay allá son baleadas; aunque decían que unos hondureños vendían baleadas por ahí, al final no era cierto. Comí mucho gallo pinto: el primer mes me tocó comerlo mañana, tarde y noche, hasta que ya no pude más. Durante los cinco meses restantes no lo volví a probar.

¿Cocinabas tú mismo cuando estabas allá y qué te preparabas?

Sí, cocinaba mis cosas. Para el desayuno o la cena preparaba lo normal: su huevito, sus frijolitos y mis tortillas. Para el almuerzo me preparaba una pasta, ya fuera en salsa Alfredo o salsa roja, y mi sopita de frijoles. En la cena a veces me hacía una chuleta, que es más rápido. Cuando uno vive solo no hay a quién más darle gusto, pero si toca recibir visitas ya toca ir a comprar afuera.

Se viene el partido contra Platense, ¿conoces a varios jugadores de ese plantel?

Sí, conozco a varios, entre ellos a Solani. Tienen un buen grupo.

Entre Solani y Welcome, ¿a quién se te hace más difícil marcar?

Para mí es más fácil marcar a Welcome porque lo tengo cerca para encimarlo. Solani se me complica un poco más porque la tira larga y toca salir a correr tras él, lo que casi siempre te compromete a una tarjeta amarilla o a tener que cortar con falta.

¿Sueles recurrir al roce físico o a la intimidación para marcar territorio ante delanteros así?

Sí, claro, uno tiene que hacerse sentir. La primera marca siempre lleva un apretón o un toque para marcar territorio, porque si no te pintan la cara. Siempre hay algo que le incomoda al delantero, ya sea la marca encimada o el clima, y uno busca aprovechar eso a favor.

Te han catalogado como un defensor brusco y has recibido varias expulsiones, ¿te consideras un jugador de pocas pulgas?

No lo creo. Si revisas las estadísticas, las expulsiones fueron más que todo al principio de mi carrera cuando me expulsaban seguido. Los árbitros dicen que soy brusco, pero es mi forma de jugar y no la voy a cambiar. Realmente en toda mi carrera creo que no llego ni a cinco tarjetas rojas.

¿Qué opinas sobre el caso de personajes mediáticos (tiktokers) que buscan tener minutos o jugar en Liga Nacional?

Mi opinión es que cualquier persona puede llegar a un equipo o ser contratada en Liga Nacional, pero el verdadero reto está en mantenerse. En los entrenamientos de la semana se ve si realmente entiendes la parte táctica y las indicaciones del entrenador. Si no le entiendes a lo que pide el técnico, no vas a jugar por más que estés contratado. Una cosa es tener la capacidad o la oportunidad, y otra muy diferente es lograr ser constante.