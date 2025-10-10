Alemania golea a Luxemburgo y consolida su camino al Mundial 2026

Wurtemberg, Alemania.

Alemania había ejercido presión desde el principio y había metido a Luxemburgo en el área. En el minuto 4 un remate de Serge Gnabry terminó en la roja, pero la pelota había pegado en el brazo de Nick Woltemade, por lo que el gol no fue validado.

Alemania se fue en ventaja pronto, en el minuto 12, con un gran gol de falta de David Raum que pasó el balón por encima de la barrera luxemburguesa.

Alemania se impuso este viernes a Luxemburgo por 4-0 en un partido de la fase de clasificación para el Mundial 2026 jugado en PreZero Arena de Sinsheim en el que en ningún momento se tuvo la sensación de que pudiera tener un desarrollo distinto.

Sin embargo, nada indicaba que a Alemania pudiera complicársele un partido que, pese a que tenía en frente a un rival que sobre el papel podía considerarse débil, se tomaba con total seriedad ante todo en la disciplina colectiva en la recuperación de pelota.

Si había alguna duda, éstas quedaron liquidadas en el minuto 21, cuando el árbitro Nenad Minakovic, tras consultar las imágenes del VAR, sancionó penalti y expulsó a Corac por mano intencionada dentro del área. Joshua Kimmich ganó el cobro y marcó y Luxemburgo quedó 2-0 por debajo en el marcador y con un hombre menos ante lo que le quedaban pocas razones que alimentaron la esperanza de dar una sorpresa.

Aunque los luxemburgueses lograron llevar el 2-0 al descanso, en el segundo tiempo Alemania puso rápidamente tierra de por medio. En el 47 Gnabry marcó, un pase de Karim Adeyemi, con un remate dentro del área y en el 51 Kimmich definió desde corta distancia tras varios rebotes en un saque de esquina.

El partido de Luxemburgo era un acoso alemán al área de un completamente replegado, Hubieran pudo caer más goles. Jonathan Burkardt, tras entrar por Woltemade, tuvo dos buenas ocasiones. Pero al final el marcador se quedó en un 4-0 tras un partido en el que prácticamente sólo hubo un equipo en el campo.

- Ficha técnica:

4 - Alemania: Baumann; Kimmich, Tah, Schloterbeck (Anton, 46), Raum (Brown, 82); Goretzka, Pavlovic; Wirtz, Gnabry (Beier, 69), Adeyemi (Bakú, 61); Woltemade (Burkhardt).

0 - Luxemburgo: Moris; Jans, Mahmutovic, Corac, Carlson, Bohnert (Veiga, 46); Olesen (Dzogovic, 87), Martins (Sebastien Thill, 78), Barreiro; Tomás Cruz (Olivr Thill, 67), Dardari (Selimovic, 67).

Goles: 1-0, min 12: Raum. 2-0, min 21: Kimmich de penalti. 3-0, min 47: Gnabry. 4-0, min 51: Kimmich.

Árbitro: Nenad Minakovic (Serbia) expulsó a Corac con roja directa por mano intencional dentro del área. Amonesto a Martins

Incidencias: partido de la eliminatoria europea para el Mundial 2026 disputado en el PreZero Arena de Sinsheim. EFE