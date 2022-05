Presidente de la UEFA lanza amenaza al Real Madrid tras el drama que han hecho por Mbappé

Aleksander Ceferin, presidente de la UEFA, declaró este miércoles a la ‘BBC’ que “ni el Real Madrid ni nadie le dirá a la UEFA qué hacer”, en referencia a la millonaria renovación hasta 2025 del delantero francés Kyllian Mbappé con el París Saint Germain, y consideró que, por lo que sabe, la “oferta” del club blanco para la incorporación del atacante fue “similar” a la de la entidad parisina.

”Las reglas del juego limpio financiero son bastante estrictas. El que respeta nuestra reglas es bienvenido a jugar en nuestras competiciones; el que no las respeta, no lo hará”, explicó el dirigente, que también abordó las críticas a los llamados ‘clubes-estado’: “Dime un argumento por el que no deberían ser dueños de un club”, señaló.

”Si dices que los clubes pertenecen a los aficionados ¿No crees que los otros clubes ingleses tienen dueños? Tienen propietarios de Estados Unidos, algunos de Oriente Medio, también de Inglaterra. Es exactamente la misma situación. Estoy cansado de esas acusaciones sin fundamentos concretos. Quiero saber quién rompió las reglas y si alguien lo hace será sancionado”, apuntó en declaraciones a la ‘BBC’, recogidas en su página web.

El pasado sábado, Javier Tebas, presidente de LaLiga española, expresó en sus redes sociales cuando se conoció la renovación de Mbappe por el París Saint Germain.

“Lo que va a hacer el PSG renovando a Mbappé con grandes cantidades de dinero (a saber dónde y cómo las paga) después de dar pérdidas por 700 millones de euros en las últimas temporadas y tener más 600 millones de euros de masa salarial, es un insulto al fútbol. Al-Khelafi es tan peligroso como la Superliga”, publicó.