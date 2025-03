Alejandro Reyes: “Me duele que no me llamen a la Selección”

Costa Rica.

Sí, lo comentaba con mi esposa y familiares. Yo siempre he tratado de manejar mi carrera bien profesional y ser siempre centrado, cuidarme para rendir, pero ya con un hijo mi forma de pensar y analizar las cosas que se dan en la vida cambian, porque adquieres un compromiso diferente, sabes que tienes una responsabilidad grande para toda la vida, entonces te genera más compromiso con que no falte nada en el hogar, que en tu trabajo estés bien porque si lo estás, significa que tu familia también, pero me ha hecho bien el nacimiento de mi hijo en el trabajo y en el fútbol, me ha traído una motivación extra y compromiso.

Por supuesto... la motivación uno la anda al máximo, si ya la tenía antes, ahora es al doble porque sabes que tienes en tu casa a alguien que depende de vos. El hecho de saber que siento que disfruto más, siento que tengo mejor rendimiento, además sientes el compromiso de estar en una liga extranjera, como foráneo tienes que rendir porque al final uno ocupa una plaza de extranjero y te traen para hacer diferencia. Eso te genera una presión de saber manejarla. Si uno no rinde te sacan y ahora con hijo cómo dejo de rendir, eso te genera un compromiso mayor.

Siempre había escuchado que te faltaba más carácter, tu padre lo tenía como jugador de baloncesto...

Es algo que me comentaba mi padre, siempre me ha dicho -desde que comenzaste ojalá hubieses tenido mi carácter, yo estaba loco-. Alcancé ver a jugar a mi padre muy poco, para mí era el mejor jugador de baloncesto que ha tenido Honduras y así me enorgullezco de él; antes se me criticaba el tema de compromiso en defensa, yo siempre he sido un jugador que técnicamente se me han dado las cosas naturales, pero en la fase defensiva me criticaban.

¿En qué momento cambiaste?

Cuando estaba en Génesis y mis últimos torneos en Real España me enfoqué en mejorar esa parte, me comprometí conmigo mismo en esforzarme igual como cuando tenía el balón, dentro de lo que no me gustaba defender, encontrarle gusto y disfrutar al recuperar la pelota. Desde que llegué a Costa Rica he sumado esto a mi juego, de hecho, la mayor parte de este torneo lo he jugado como doble cinco porque el profe Marín me ha dicho que ataco y defiendo. He sumado la parte defensiva a mi juego para ser un jugador más completo y tener más posibilidades de ser un jugador polifuncional porque la parte de atacar ya la traigo.