Alejandro Alvarado firma una hazaña histórica para el deporte hondureño

Tegucigalpa, Honduras.

El bádminton hondureño dio un paso importante en su crecimiento internacional luego de una destacada participación en el III Torneo Junior Internacional U19, certamen que reunió a jóvenes promesas de la región y permitió a los atletas nacionales medir su nivel frente a destacados rivales. La representación catracha estuvo integrada por cinco deportistas, dos mujeres y tres hombres, quienes afrontaron cada compromiso con determinación y el propósito de seguir acumulando experiencia en competencias avaladas por la Federación Mundial de Bádminton (BWF).

La gran noticia para Honduras llegó gracias a Alejandro Alvarado, quien escribió una página dorada para este deporte al conseguir el primer triunfo BWF en la historia del país. El resultado se convierte en un precedente histórico para el bádminton nacional. Este logro refleja el avance que ha tenido la disciplina en los últimos años, producto del trabajo técnico que impulsa la Federación Nacional de Bádminton de Honduras y del compromiso de sus atletas por elevar el nivel competitivo en eventos internacionales.