Alberth Elis regresa, habla de su bajo rendimiento y advierte al Real Estelí

San Pedro Sula, Honduras.

Alberth Elis está de regreso con el Club Deportivo Marathón para la trascendental batalla de este miércoles ante Real Estelí, en el cierre de la fase de grupos de la Copa Centroamericana 2026. En la previa del duelo, que se disputará en el estadio Morazán de San Pedro Sula, el conjunto verdolaga atendió a los medios de comunicación. Además del entrenador Silvio Rudman, uno de los protagonistas de la conferencia de prensa fue Elis, quien estuvo a la par de su estratega. “La Panterita” fue baja en los últimos encuentros, entre ellos el partido en el que el conjunto sampedrano sufrió una dolorosa derrota ante Alianza, resultado que ahora lo tiene contra las cuerdas en el torneo más importante de clubes de Centroamérica.

Alberth, uno de los fichajes más importantes del Marathón para esta temporada, confirmó que ya está recuperado de su lesión y listo para volver a las canchas. El delantero hondureño también dejó claro que es consciente de la importancia del compromiso y aseguró que el equipo afrontará el duelo ante Real Estelí como una verdadera final en busca del boleto a los cuartos de final de la Copa Centroamericana.

CONFERENCIA DE ELIS

¿Cómo te sientes? ¿Estás al 100 %? Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Feliz y agradecido con Dios por poder estar en el partido de mañana. Me había lesionado hace aproximadamente dos semanas y media, pero gracias a Dios ya estamos bien. Esperamos poder aportarle al equipo. La presión por clasificar a los cuartos de final, ¿para usted es una motivación? Para nosotros, como futbolistas, está claro que es una final y saldremos a buscar el triunfo. Sabemos que solo la victoria nos puede dar el pase a la otra fase, así que estamos motivados. Sabemos que estamos en casa y vamos a salir por la victoria desde el inicio. Has tenido un inicio gris. ¿Crees que todavía no has alcanzado tu nivel o qué está afectando para que no veamos la mejor versión de Elis? Había jugado los primeros partidos y luego tuve una lesión. Venía agarrando ritmo, pero gracias a Dios ya estamos recuperados. Ahora toca tratar de dar el máximo y aportarle al equipo. Por eso estoy tranquilo. Hay que buscar hacer goles y asistencias, que para eso estoy en el club. Esperamos que desde mañana pueda comenzar a hacerlo.