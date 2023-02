Alberth Elis revela porqué rechazó volver a MLS y las ofertas que declinó

Él sabe qué tipo de jugador soy, me ha dado seguimiento y me ha pedido que haga exactamente lo que hice la temporada pasada en el Bordeaux, que haga uso de mi velocidad, de la profundidad, que anote, dé asistencias y me pide ayudar al equipo en ataque.

Todo llega en base al trabajo, uno como futbolista lo único que puede hacer es entrenarse bien, así verás los resultados a la hora de los partidos. Tengo claro que en el fútbol no hay nada seguro, vas a los juegos y no sabes si vas a anotar, si darás asistencias, si ganaremos o perderemos. De mi parte debo estar listo ante la oportunidad, estar al 100% para poder rendir y las cosas tarde o temprano se darán como uno desea.

Sinceramente no me esperaba algo así y de repente empecé a escuchar mi apellido, gesto que representa una gran responsabilidad, confianza y a la vez motivación. Este club hizo un gran esfuerzo económico para traerme, ellos esperan que dé lo mejor de mí, que les ayude a mantenerse en la primera división y estoy listo para entregarlo todo. Me siento muy motivado y comprometido en hacer las cosas muy bien.

Lo que más me ha impactado es la unidad del grupo. Este equipo es muy amado en la ciudad, siento como que todos somos una familia, hay un vínculo muy especial entre el jugador, club y afición. Jamás había vivido algo similar y, al ser esta una ciudad tan pequeña, entonces somos más unidos y más ahora que peleamos por no descender este elemento será muy vital para lograr este objetivo.

En exclusiva, Diario LA PRENSA conoció las interioridades del día a día del principal legionario nacional. “Tuve ofertas de dos clubes de primera división aquí en Francia y otra en España, no le puedo decir los nombres. Sí que hubo mucho interés, al final decidí firmar con el Brest y estoy muy feliz de haber vuelto a la Ligue 1. Es un torneo que me agrada y se adapta muy bien a mis cualidades, las cuales deseo mostrar en pro del bienestar del equipo”, indicó Elis.

Sus pedidos son básicamente cosas que he venido haciendo, ahora he evolucionado mucho y leo mejor lo que pasa en el juego, ya no soy un jugador que te hace daño solo por fuera, ahora te puedo lastimar por dentro, sé hacer muchos movimientos para estar desmarcado. Técnicamente he crecido y me atrevería a decir que estoy viviendo mi mejor etapa futbolística.

¿Cómo se dieron los cambios de planes porque estuviste cerca de Los Ángeles FC?

Al final sentí que no era el momento para volver a la MLS. Mi agradecimiento total a todos los clubes que han mostrado interés para que regrese a la liga, me llena de orgullo y felicidad el saber que hay tanto interés por mi retorno, sin embargo, tengo un sueño por el cual luchar, deseo ganarme un lugar en Europa, establecerme durante muchos años y sí, en mis planes está volver a Estados Unidos. Por ahora deseo saborear el jugar en el máximo nivel, y el Brest me ofreció esa oportunidad.

Honduras y su Liga experimentan brotes de violencia, ¿qué opinión tiene de lo que ocurre en la actualidad?

Lo que sucedió en el Marathon-Real España fue algo muy triste, no puede pasarle algo así a una niña, me causó mucho dolor. No entendieron que el fútbol es un deporte de las familias, es la alegría del pueblo, les robaron la felicidad, y uno como futbolista sufre al saber que afuera de la cancha se están matando.

Los que tienen que tomar cartas en el asunto ya es hora de que lo hagan, tomen decisiones diferentes, hagan que el fútbol en Honduras sea profesional, hace tiempos se los vengo diciendo.

¿Cómo lo ve desde afuera?

A mí me daría pena que la gente vea las cosas terribles que pasan en Honduras, es muy penoso. Imagínese que un compañero de equipo me señale por las barbaridades que hacen en mi país, que vean cómo se pelean, se ofenden, se matan.

¿Qué opinas de los microciclos de la Selección, en la cual hay muchos jóvenes probando suerte?

Me agrada que sigan viendo nuevos jugadores, todos tienen el derecho de estar allí, recibieron su oportunidad y ahora toca ver quién la aprovecha. Estos llamados no llegan todos los días y este tren pueda que no regrese, se debe crear competencia, tener variedad de opciones y estilos. Es importante tanto para la Selección Nacional como para el futbolista hondureño.