Rihanna deslumbra y conquista el Super Bowl con acrobático show

En punto de las 7:30 pm, de Honduras, y al ritmo de su icónico tema ‘Bitch Better Have My Money‘, Rihanna se adueñó del State Farm Stadium, en la ciudad de Glendale, Arizona, para ofrecer su esperadísimo show de medio tiempo.

Subida en una de las varias plataformas suspendidas por arneses que sobrevolaron el estadio y arropada por decenas de bailarines vestidos de blanco en otras plataformas y en el suelo, lo más comentado fue la barriga que dejó ver el buzo abierto desde la cadera y un cinturón que acentuaba su embarazo, confirmado por sus representantes. La estrella del pop espera su segundo hijo.

‘Where have you been‘ fue su segunda canción, mientras bajaba de la plataforma elevada. Continuó con ‘Only Girl (In the wold)‘ y ‘We Foud Love‘.

Rihanna luego entonó ‘Rude Boy‘ y continuó con ‘Work‘, canción en la que caminó a lo largo del escenario, seguida por sus bailarines.

‘Umbrella‘, una de las canciones más esperadas, elevó nuevamente a Rihanna en su plataforma.