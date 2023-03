Hincha dijo estar “enfermo” en el trabajo para ir a ver al Olimpia

Los aficionados del Olimpia se diferencian por las locuras que hacen para poder acompañar a su equipo, como el caso de un atrevido fanático para el juego ante Atlas por la Liga de Campeones de Concacaf.

Don Gerardo Paz le contó a Diario LA PRENSA que arriesgó mucho para venir al Estadio Olímpico, aunque asegura que todo vale la pena para poder ver al león de sus amores desde las graderías.

“Fue difícil pero no imposible. Me levanté temprano para tomar el bus de Tegucigalpa hacia San Pedro y me vine caminando desde la terminal hasta el estadio, sin tener el boleto en mano”, dijo entre risas el señor a la periodista Emma Ramos.

Fue tremenda la caminado que pegó Don Gerardo desde la Terminal Metropolitano de Buses. Bajo un solazo tremendo a horas del mediodía, recorrió a pie más de 40 minutos para llegar al escenario cinco horas antes del pitido inicial (7:00 PM).

“Me arriesgué, pero tenía que conseguir un boleto sea como sea. Gracias a Dios conseguí el boleto no tan caro”, comentó respecto a su compra en el mercado negro.