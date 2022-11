Giroud marca golazo y la da victoria in extremis al Milan en la Serie A

Con un gol acrobático, de esos que ha conseguido que no sorprendan viniendo de él, Oliver Giroud rescató este sábado los tres puntos del Milan ante el Spezia (2-1) en San Siro tras la gran puesta en escena de su propio equipo, que se alza al segundo puesto a seis del líder, el Nápoles.

Se esta acostumbrando el Milan a decidir en los minutos finales, incapaz de ser decisivo de cara a puerta, desaprovechando su superioridad y multitud de ocasiones que manda al limbo, algo que la pasada jornada ya le pasó factura y que esta vez estuvo cerca.

Fue un carrusel de ocasiones para los locales, que de nuevo tuvieron problemas para materializar, una crisis goleadora que coincide con la propia de Leao, su estrella en la ofensiva, con muchos más problemas de los habituales de cara a puerta. Eso sí, el larguero fue un enemigo más para los locales, que vieron cómo Krunic envió una volea directa al larguero y cómo en el rechace Brahim remató con la testa pero Dragowski salvó bajo palos.

Pero si no es Leao, es Theo el que genera el peligro por la banda izquierda. El lateral galo no tiene reparos a la hora de incorporarse y es una de las soluciones principales de Pioli cuando el partido esta atascado. Este vez no fue diferente, y Theo acabó con la resistencia visitante en el minuto 21 tras hacer buena la precisa asistencia de un omnipresente Bennacer.