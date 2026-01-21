4 futbolistas hondureños que destacaron en las apuestas

El fútbol en Honduras no se trata solo de un deporte; para los ciudadanos se ha convertido en toda una pasión nacional que ha forjado líderes que, indiscutiblemente, logran (o lo hicieron en el pasado) despertar emociones en cada partido. A lo largo de la historia de la selección nacional de Honduras, más conocida como La H, las participaciones han sido extraordinarias en muchos eventos, incluidas las Copas del Mundo y certámenes regionales. Por eso, aquí se presenta un top de cuatro futbolistas hondureños que destacaron en el campo y en las apuestas deportivas.

1. Amado Guevara

Más conocido como “El Lobo”, Guevara es un exfutbolista entre los más influyentes en la historia de Honduras y, por supuesto, dentro de las apuestas. Fue un mediocampista ofensivo con características que lo volvieron valioso, como gran técnica en el campo, visión de juego y liderazgo. Este profesional tuvo la oportunidad de acumular la cifra de 139 partidos internacionales entre 1994 y 2010. Y su historia no se limita a La H; ya que también brilló en el extranjero. Por ejemplo, fue nombrado Jugador Más Valioso de la MLS en 2004 (a propósito del jugador que deja Alemania por las reservas de un club de la MLS).

2. Wilson Palacios

Palacios representa el sueño europeo hecho realidad para el fútbol hondureño. Y no es para menos, sus características le hicieron merecedor de tener presencia en el extranjero, gracias a su imponente presencia física e inagotable capacidad en el campo. Boletín deportes Las noticias deportivas más importantes a nivel nacional e internacional.. Todos los aspectos anteriores lo convirtieron en un mediocampista central de élite de grandes capacidades. Por eso, aprovechó la oportunidad para participar en la Premier League inglesa. Asimismo, alcanzó el éxito en equipos como Stoke City, Wigan, entre otros. Y las apuestas se hicieron presentes en cada momento de manera multifacética, gracias a su estilo de juego aguerrido.

3. Maynor Figueroa

Figueroa es sinónimo de profesionalismo, constancia y liderazgo cuando se trata de la defensa hondureña. Se trata de un jugador que ha tenido gran cantidad de participaciones en la historia de la selección, superando las 180 internacionalidades. Es reconocido como defensor central o lateral izquierdo y logró consolidarse en la Premier League con el Hull City y el Wigan. Para los analistas de las apuestas deportivas, este profesional ofrecía una doble vertiente; principalmente, por su solidez defensiva y el disparo de zurda. Por ello, los apostadores se inclinaban por el mercado de “portería a cero” o “resultado con pocos goles”.

4. Noel Valladares