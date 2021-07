En peligro el inicio del torneo de la Liga Nacional de Honduras

San Pedro Sula, Honduras

Polémica que preocupa y mucho...El torneo Apertura 2021-2022 de la Liga Nacional de Honduras está en riesgo de no comenzar tal y como está programado para el próximo 7 de agosto.

Resulta que el sábado hubo una reunión extraordinaria de forma virtual para aprobar las fechas del calendario que se realizó hace unos días atrás; sin embargo, la misma se suspendió debido a que por unanimidad los clubes acordaron no iniciar mientras no se les concedan algunas peticiones.

Los equipos han señalado que tienen grandes problemas económicos y por lo tanto no están en las condiciones de poder comenzar lo que será el Torneo Apertura 2021-2022.

Los directivos de los clubes piden el regreso de los aficionados al estadio y hasta el día de hoy las autoridades de Sinager no les han respondido.

Además, han solicitado vacunas para jugadores y cuerpos técnicos de todos los equipos afiliados a la Liga Nacional. Otra de las peticiones es que no desean seguir con las pruebas Covid-19 de la Cruz Roja ya que las mismas tienen un alto costo.

Otro de los puntos es que se les pague el gasto de bioseguridad del torneo anterior de 10 millones de lempiras que prometió el Gobierno, mismos que los equipos han tenido que costearse.

Se espera que en la próxima reunión que tienen para realizarse este jueves puedan obtener una respuesta o de lo contrario el fútbol de la Liga Nacional de Honduras no comenzará tal y como está programado en el calendario.

Carta enviada por los clubes a la Liga Nacional

-Asegurar antes del inicio del torneo Apertura 2021-2022 el apoyo del gobierno para cubrir la totalidad de los gastos del espectáculo.

-Que la presidencia de la Junta Directiva de la liga Nacional, de manera inmediata proponga una solución transitoria para que los equipos no estables, no tengan que entregar la garantía bancaria exigida y de esta manera no se condicione su participación en el próximo torneo.

-Desembolso antes del torneo Apertura 2021-2022 de lo que corresponde a cada equipo por el patrocinio de Cervecería Hondureña.

-Desembolso previo al inicio del torneo Apertura 2021-2022 de lo que corresponde a cada equipo del ingreso del primer año de contrato firmado con el nuevo patrocinador.

-Autorización firmada previo al inicio del torneo Apertura 2021-2022 de parte de SINAGER donde se autorice el acceso el público controlado para los partidos de Liga Nacional.

-Un plan para que, al mes de agosto del 2021, los jugadores y cuerpo técnico de los equipos afiliados que no se hubiesen vacunado, lo sean.

-Envío inmediato del borrador de acta de la última Asamblea de la Liga Nacional a los asambleístas para su debida revisión y aprobación.

-Convocar a una sesión de Junta Directiva para explicar por qué se firmó el contrato con la empresa Betcris sin tener la aprobación de la Junta Directiva de Liga Nacional como se acordó en la última asamblea.