Honduras depende de sí mismo en los Juegos Olímpicos de Tokio: tabla de posiciones y así se jugará la última jornada

Tokio, Japón.

Todo se definirá en la última jornada de la fase de grupos de los Juegos Olímpicos. La Selección de Honduras depende de sí misma para buscar la clasificación a los cuartos de final de Tokio-2020 tras su enorme victoria (3-2) sobre Nueva Zelanda con una épica remontada.

La segunda fecha del fútbol olímpico masculino dejó el triunfo de Honduras gracias a una voltereta sobre el final del encuentro con un gol de Rigoberto Rivas en Kashima. El Grupo B quedó más apretado y la definición será en el cierre de las jornadas.

El equipo hondureño sumó sus primeros tres puntos después de haber debutado con derrota frente a Rumania.

Luis Palma, Juan Carlos Obregón y Rigoberto Rivas, los goleadores de Honduras para la remontada ante Nueva Zelanda.

TABLA DE POSICIONES

Precisamente los rumanos cayeron este domingo goleados por 0-4 ante Corea del Sur y ahora las cuatro selecciones tienen la misma cantidad de puntos.

Los surcoreanos son líderes por mejor diferencia de goles, son seguidos por los hondureños, terceros los neozelandeses y últimos se encuentran los rumanos.

¿CUÁNDO SE DEFINE TODO?

La tercera y última jornada de la fase de grupos se jugará completa el miércoles. En el Grupo B, ambos enfrentamientos comenzarán a la misma hora.

Así está la tabla de posiciones de los grupos de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

Honduras chocará contra Corea del Sur y Rumania ante Nueva Zelanda. Los dos juegos serán a las 2.30 de la madrugada, hora hondureña.

El duelo de la Bicolor se podrá seguir en vivo a través del canal VTV y también por Claro Sports y Marca Claro en la plataforma de YouTube.

PARTIDOS DE LA ÚLTIMA JORNADA (MIÉRCOLES):

GRUPO A (5.30 AM)

Francia vs Japón

Sudáfrica vs México

GRUPO B (2.30 AM)

Rumania vs Nueva Zelanda

Corea del Sur vs Honduras

GRUPO C (5.00 AM)

Australia vs Egipto

España vs Argentina

GRUPO D (2.00 AM)

Arabia Saudita vs Brasil

Alemania vs Costa de Marfil