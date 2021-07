Horario y dónde verlo: Honduras buscar dar el batacazo frente a México por la Copa Oro

Arizona, Estados Unidos.

Hoy por los cuartos de final de la Copa Oro 2021, Honduras tratará de dar el batacazo frente a México en duelo que se realizará en el State Farm Stadium de la ciudad de Glendale, Arizona.

Ambos países renovarán su histórica rivalidad, será el séptimo encuentro en Copa Oro, donde México tiene una ventaja de tres triunfos, dos empates y una victoria catracha. Será el duelo 39 de la serie histórica, donde domina ampliamente el Tri con 23 triunfos.

México llega como líder del grupo A con siete puntos y no encajó goles, mientras la Bicolor fue segunda en el grupo D con seis unidades.

El delantero argentino nacionalizado mexicano Rogelio Funes Mori es el principal arma de ataque con dos goles, con sus compañeros Jesús “Tecatito” Corona y Héctor Herrera también ayudando a la causa.

El choque entre hondureños y mexicanos estará comenzando a partir de las 8:30pm, horario de Honduras. Lo podrás ver por ESPN o Deportes TVC; además de seguirlo vía online por la web de Diario LA PRENSA.

México con 11 títulos es la selección de mayor prestigio en la Copa Oro y el candidato número uno para repetir la corona.

El ganador se medirá en semifinales con el vencedor del duelo de mañana entre Costa Rica y Canadá.

El entrenador Fabián Coito, el preparador físico Sebastián Urrutia y los jugadores Edwin Solani y Carlos “Mumita” Fernández dieron positivo al nuevo coronavirus: por el último futbolista fue citado de emergencia Roger Rojas, delantero del Cartaginés tico.

Maynor Figueroa y Romell Quioto, goleador con 3 anotaciones, salieron lesionados en la derrota 2-0 ante Catar el martes; sin embargo, podrían jugar hoy frente a los aztecas.

La única victoria catracha contra México en Copa Oro duelo del que se recuerda el beso de Samuel Caballero a Cuauhtémoc Blanco.

