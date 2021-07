¡Malas noticias! La sensible baja que tendría Honduras para el debut en la Copa Oro 2021

San Pedro Sula, Honduras.

Fabián Coito no contaría con el delantero del Boavista de Portugal, Alberth Elis, para el debut de la Selección de Honduras contra Granada el próximo martes 13 de julio por el Grupo D de la Copa Oro 2021.

El uruguayo dejó claro que Elis aún no se encuentra al 100% para el inicio de la competencia, donde la Bicolor se mide en el BBVA Compas Stadium a Granada. También los duelos ante Panamá y Qatar se disputarán en el mismo escenario.

“Es un jugador muy importante, determinante en los partidos, lo cual no quiere decir que sea responsabilidad de él los resultados deportivos, pero es un jugador que condiciona el juego de nuestro equipo y el de los rivales por su nivel actual”, mencionó sobre la 'Panterita'.

Alberth Elis observa el esférico ante el seguimiento del Colocho Martínez y Edwin Solani. Foto Neptalí Romero

Y agregó: “Está mejor de lo que pensábamos, no me animo a decir que llegue al 100% para el primer partido, tiene una genética muy buena, de un atleta. No me animo a descartarlo, pero está mejor de los plazos que nos habíamos propuesto, pero no estoy seguro de que llegue en las mejores condiciones para el primer partido, y ahí vamos a tomar la decisión”.

Alberth Elis fue operado el pasado 11 de junio del menisco de cuerno posterior del lado derecho de la rodilla izquierda. Desde el 28 de junio se integró por completo a la concentración de la Bicolor y está entre los 23 convocados a la Copa Oro.

AUSENCIA

Fabián Coito ya ha hablado con Alberth Elis sobre su recuperación. Foto Neptalí Romero

Andy Nájar iba a ser tomado en cuenta por el entrenador para la Copa Oro y dio su punto de vista ante la no presencia del lateral derecho del DC United de la MLS.

“Cuando él no pudo estar en el Final Four porque todavía venía en plena recuperación, decidimos en esas fechas que estuviera en Copa Oro. Hemos hablado mucho con él, con el club, que ha sido el factor grande que le ha permitido a Andy nuevamente ir acercándose al nivel que todos queremos y que esperamos. Todavía sigue arrastrando algunas situaciones pospartido que no harían posible que esté en el mejor rendimiento para la Copa Oro”, sentenció.