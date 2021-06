Honduras comenzará con dos complicadas visitas: Definido el calendario de la octagonal

San Pedro Sula, Honduras

La Selección Nacional de Honduras ya conoce a todos sus rivales a los que se enfrentará en la octagonal final rumbo al Mundial de Qatar 2022.

Panamá, El Salvador y Canadá, se unen a las selecciones de México, Estados Unidos, Costa Rica, Jamaica y Honduras, siendo esto los equipos de Concacaf que finalmente pelearán por los tres cupos a la próxima justa mundialista

La novedad de la eliminatorias es los 14 partidos se disputarán en siete meses, la Concacaf tiene previsto iniciar en septiembre del presente 20201 y terminar a finales de marzo del 2022.

Al finalizar la octagonal, las selecciones que terminen en los primeros tres lugares clasificarán para la Copa del Mundo de Qatar 2022.

La escuadra que quede en la cuarta posición avanzará al repechaje internacional de la FIFA, a jugarse en junio de 2022.



Canadá goleó 3-0 a Haití y logró avanzar a la octagonal final. Los canadienses serán el primer rival de Honduras. Foto Twitter @CanadaSoccerEN. Canadá goleó 3-0 a Haití y logró avanzar a la octagonal final. Los canadienses serán el primer rival de Honduras. Foto Twitter @CanadaSoccerEN.

Calendario de la H

El camino de Honduras arrancará visita en las primeras dos fechas, el 1 de septiembre va contra Canadá y tres días después, el 4 de septiembre viajará a El Salvador.

En la tercera fecha,el 7 de septiembre la bicolor jugará su primer partido de local nada menos que contra los Estados Unidos.

La octagonal se reanudará en Octubre con dos fechas.

El nueve de octubre, la bicolor tendrá otra batalla difícil, ya que visitará a México, mientras que el 12 de octubre vuelve a su patio donde se medirá a Jamaica.

JORNADA 1 (1 de Septiembre 2021)

Canadá vs Honduras

El Salvador vs Estados Unidos

Panamá vs Costa Rica

México vs Jamaica

JORNADA 2 (4 de Septiembre 2021)

Estados Unidos vs Canadá

El Salvador vs Honduras

Costa Rica vs México

Jamaica vs Panamá

JORNADA 3- (7 de Septiembre 2021)

Canadá vs El Salvador

Honduras vs Estados Unidos

Panamá vs México

Costa Rica vs Jamaica

JORNADA 4 (6 de Octubre 2021)

México vs Canadá

Honduras vs Costa Rica

El Salvador vs Panamá

Estados Unidos vs Jamaica

JORNADA 5 (9 de Octubre 2021)

Jamaica vs Canadá

México vs Honduras

Costa Rica vs El Salvador

Panamá vs Estados Unidos

JORNADA 6 (12 de Octubre 2021)

Canadá vs Panamá

Honduras vs Jamaica

El Salvador vs México

Estados Unidos vs Costa Rica

JORNADA 7 (12 de Noviembre 2021)

Canadá vs Costa Rica

Honduras vs Panamá

El Salvador vs Jamaica

Estados Unidos vs México

JORNADA 8 (16 de Noviembre 2021)

Canadá vs México

Costa Rica vs Honduras

Panamá vs El Salvador

Jamaica vs Estados Unidos

JORNADA 9 -(Enero 2022)

Honduras vs Canadá

Estados Unidos vs El Salvador

Costa Rica vs Panamá

Jamaica vs México

JORNADA 10 (Enero 2022)

Canadá vs Estados Unidos

Honduras vs El Salvador

México vs Costa Rica

Panamá vs Jamaica

JORNADA 11 (Enero 2022)

El Salvador vs Canadá

Estados Unidos vs Honduras

México vs Panamá

Jamaica vs Costa Rica

JORNADA 12 (23 de Marzo 2022)

Costa Riva vs Canadá

Panamá vs Honduras

Jamaica vs El Salvador

México vs Estados Unidos

JORNADA 13 (26 de Marzo 2022)

Canadá vs Jamaica

Honduras vs México

El Salvador vs Costa Rica

Estados Unidos vs Panamá

JORNADA 14 (29 de Marzo 2022)

Panamá vs Canadá

Jamaica vs Honduras

México vs El Salvador

Costa Rica vs Estados Unidos